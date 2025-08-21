CNE avanza en discusión de reglamento de observación electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa en el proceso de discusión del reglamento de observación electoral, confirmó la titular del órgano colegiado, Cossette López. El reglamento que dará los lineamientos y procesos que se deben cumplir para la inscripción de veedores nacionales e internacionales, deberá ser aprobado por mayoría de acuerdo a lo establecido en la normativa Constitucional señaló López. "Ahora mismo tenemos hace más de dos semanas puesto en la mesa de discusión del pleno el reglamento de observación electoral. Solo vamos a hacer unas que otras inserciones para que pueda implementarse a la brevedad posible y que puedan activarse los mecanismos", informó.

La consejera del CNE, afirmó que "para mí es muy importante que se activen tempranamente los mecanismos de inserción de los ciudadanos que quieran ser participes para que puedan capacitarse, para que puedan entender cómo funciona el proceso y que tengamos una efectiva vigilancia y pues que los ciudadanos se constituyan garantes del proceso". Entre los organismos internacionales que ya han remitido o están próximos a enviar sus cartas de interés para participar en el proceso de veeduría electoral, se encuentra la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la Unión Europea entre otras.

¿Qué rol jugará la veeduría electoral?

A 100 días de las elecciones generales, desde sociedad civil afirman que el proceso de veeduría jugará un rol determinante para la democracia en estos próximos comicios. "La veeduría siempre es importante, no solamente para vigilar o monitorear las actuaciones por parte de las instituciones del Estado, sino que sobre todo para poder defender que realmente se cumpla con todo lo que está establecido en nuestra normativa jurídica", señaló la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir. Continuó: "Va a ser necesario este proceso precisamente para evidenciar que realmente hay transparencia en el proceso electoral, que se está se está respetando la voluntad de la ciudadanía".