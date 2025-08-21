CNE realiza pruebas técnicas a empresas que licitan el TREP

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó este jueves las pruebas técnicas del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en un proceso que se desarrolla a puertas cerradas con la participación de cinco empresas oferentes.

Las compañías sometidas a evaluación son: Grupo ASD, Grupo Proisi, Smartmatic, Grupo MSA y Expertía Podernet, cuyo orden de presentación fue definido mediante sorteo durante la apertura de ofertas.

"Es un evento a puerta cerrada bastante confidencial se firman de hecho acuerdos de confidencialidad, no tenemos celulares no tenemos ningún tipo de transmisión son tres empresas hoy dos el día de mañana -viernes 22 de agosto- de acuerdo al sorteo que se realizó el día de la recepción de ofertas", explicó la consejera presidenta del CNE, Cossette López.

La funcionaria electoral detalló que "la evaluación es realizada por la comisión evaluadora, nosotros participamos en ella únicamente pues para estar al tanto pero quien lo hace es la comisión de evaluación, se evalúa precisamente como funciona la solución técnica si se ajusta a las necesidades y que sea bastante eficiente en todos los lineamientos que se establecieron en los requerimientos".