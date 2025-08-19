¿Qué se sabe de las empresas extranjeras que ofertaron en la licitación del TREP?

Tegucigalpa, Honduras.- Las cinco empresas que presentaron sus ofertas para la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) enfrentarán su primera prueba de fuego al se​r sometidas a un proceso de evaluación técnica y económica este jueves y viernes. El proceso de evaluación contempla dos fases: el proceso técnico será valorado en un puntaje de 60%, mientras la parte económica se calculará en una puntuación de 40%. La empresa con la oferta más baja —hasta ahora la presentada por Expertia Podernet— recibirá el puntaje máximo en la evaluación económica, mientras que las demás recibirán un porcentaje proporcional.

¿En que procesos electorales han participado las cinco empresas?

Las empresas Grupo ASD, Grupo Proisi, Smartmatic, Grupo MSA y Expertia Podernet, todas extranjeras, cuentan con experiencia en procesos electorales en distintos países. La firma colombiana Grupo ASD, especializada en soluciones tecnológicas y logísticas para eventos electorales, tiene 42 años en el rubro y presentó una oferta de L112,048,162.00. Entre 2021 y 2022 participó en el proceso electoral de su país. No obstante, su experiencia fuera de Colombia es limitada y tampoco registra antecedentes en el tipo de TREP requerido para el proceso hondureño. En caso de resultar adjudicada, solo recogería los resultados de manera telefónica y los transferiría a otra empresa encargada de la totalización y divulgación de los resultados preliminares. Por su parte, Expertia Podernet, consorcio mexicano especializado en software tipo SaaS para digitalización, transmisión, almacenamiento y publicación de resultados preliminares, acumula más de 26 años de experiencia y ha participado en más de 40 procesos electorales en América Latina.

El consorcio de origen mexicano presentó la oferta más baja hasta ahora en la licitación para el manejo del TREP, con una propuesta económica de L98,208,750.00. EL HERALDO conoció que la garantía presentada por esta empresa fue mal planteada. En tanto, Grupo MSA, consorcio argentino, ha desarrollado tecnología de software y hardware para procesos de misión crítica. Esta firma fue adjudicada en 2021 con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales en Honduras, proceso en el que solicitó la retención del 15% del contrato total debido a que los bancos hondureños se negaron a extenderle una garantía bancaria. Durante esas elecciones, solo transmitió el 16% de los resultados. En Argentina, Grupo MSA fue seleccionado en 2015 para instalar y mantener máquinas de votación en la Ciudad de Buenos Aires. Para el actual proceso en Honduras, presentó una oferta de L128,043,440.00. Por su parte, Grupo Proisi S.A. de C.V. tiene más de 29 años de experiencia en procesos electorales en México, con participación en 64 procesos en 19 estados de ese país. En la licitación del TREP 2025, presentó una oferta de L113,000,000.00. Finalmente, Smartmatic, empresa fundada en Estados Unidos por ingenieros venezolanos, manejó el TREP en las elecciones primarias de Honduras, donde logró transmitir más del 90% de los resultados.

La multinacional ha participado en votaciones en Venezuela (desde 2004), Filipinas, Curazao, Estados Unidos (a través de Sequoia), Argentina, Ecuador, Bélgica, Bulgaria, Chile, Estonia, Italia, México, Reino Unido, Zambia, Bolivia, Brasil, entre otros. Smartmatic, quien ofertó por el TREP con una propuesta de L137,390,957.00

Pruebas técnicas