Cossette López tras reunión con el padre Leopoldo: “La democracia se defiende con convicción”

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, destacó la visita del padre Leopoldo Serrano tras un encuentro sostenido en la sede del órgano electoral con sus dos homólogos, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa.

"Hoy, junto al padre Leopoldo Serrano, quien caminó desde Santa Bárbara pidiendo respeto, paz y armonía para Honduras", manifestó López en un mensaje publicado en su cuenta de X el 18 de agosto.

En su publicación agregó: “Reafirmo que la democracia también se defiende con serenidad, convicción y ejemplo”.

Concluyó con la reflexión: “Porque ante el pueblo hondureño debemos ser coherentes: desde nuestra fe, perdonar no es rendirse, sonreír no es olvidar, y ofrecer un gesto de respeto nunca será claudicar”.