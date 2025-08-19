Cossette López tras reunión con el padre Leopoldo: “La democracia se defiende con convicción”

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, destacó la visita del padre Leopoldo Serrano tras un encuentro sostenido en la sede del órgano electoral con sus dos homólogos, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa.
"Hoy, junto al padre Leopoldo Serrano, quien caminó desde Santa Bárbara pidiendo respeto, paz y armonía para Honduras", manifestó López en un mensaje publicado en su cuenta de X el 18 de agosto.
En su publicación agregó: “Reafirmo que la democracia también se defiende con serenidad, convicción y ejemplo”.
Concluyó con la reflexión: “Porque ante el pueblo hondureño debemos ser coherentes: desde nuestra fe, perdonar no es rendirse, sonreír no es olvidar, y ofrecer un gesto de respeto nunca será claudicar”.
Reuniones
La reunión sostenida entre el padre franciscano y el pleno del CNE no fue el primer acercamiento, pues la consejera Cossette López acudió al encuentro del sacerdote el domingo 17 de agosto, cuando él llegaba a Tegucigalpa, luego de una caminata de diez días iniciada el 8 de agosto desde el sector de Valle Verde, en Macuelizo, Santa Bárbara.
Posterior a eso fue que el religioso sostuvo una reunión con el pleno del CNE el lunes 18 de agosto y expresó su satisfacción por los resultados del encuentro, en el que los tres consejeros del ente electoral se pidieron perdón por las diferencias presentadas días atrás, con las que incluso complicaron el cronograma electoral al no llegar a consensos.
Durante su estadía en la capital, el padre Serrano también se reunió con Salvador Nasralla, aspirante presidencial del Partido Liberal, y anunció encuentros con Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), y Nasry Asfura, del Partido Nacional.
El sacerdote confirmó que este martes 19 de agosto tendrá un encuentro con la presidenta Xiomara Castro en Casa Presidencial.