Leopoldo Serrano: "Mi sacrificio valió la pena, los consejeros se pidieron perdón"

Tegucigalpa, Honduras.- A su salida de la reunión con el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el padre Leopoldo Serrano expresó su satisfacción por los resultados del encuentro, en el que los tres funcionarios electorales se pidieron perdón y lograron limar asperezas. Después de su travesía hacia la capital de Honduras, Serrano fue recibido este lunes desde las 2:00 de la tarde por los consejeros Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa. El párroco afirmó que durante su encuentro, los funcionarios electorales se comprometieron a defender la democracia del país.

"La verdad es que estoy muy contento, yo creo que mi sacrificio valió la pena, se cumplió el objetivo, yo sabía que me hacía falta más después de terminar la caminata, entonces el haberme encontrado con ellos -consejeros del CNE-, la última frase que acabo de decir Marlon en el ascensor, fue: 'Padre, trajo paz y esa paz viene del Señor'", aseveró. El padre Leopoldo Serrano recordó que "ese fue mi objetivo, que en el CNE reinara la paz, ya habían indicios, ellos se habían sentado porque yo creo en el diálogo antes de ofenderse. Quiero decirles que se han pedido perdón entre ellos, se han perdonado, que es lo que yo he venido pregonando todo el camino, se han abrazado".

Continuó: "Ellos se han comprometido a resguardar la democracia y, sobre todo, lo que más me prometieron es que van a luchar para que haya elecciones limpias, transparentes, eso fue unánime por parte de los tres. Después del abrazo hubo mucha alegría, mucha jocosidad, muchas bromas y eso es producto de que se han perdonado". El líder de la Iglesia Católica manifestó sentirse satisfecho y alegre posterior a salir de la reunión en el CNE. Asimismo, informó que este mismo día se reunirá con la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.