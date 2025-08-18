"Las elecciones no son una guerra, son una fiesta": padre Leopoldo Serrano tras pacto de paz en CNE

Tras la jornada de diálogo y abrazos, aseguró que en el CNE ahora reina la paz y llamó a los políticos a evitar insultos, recordando que “las elecciones no son una guerra, son una fiesta”

  • 18 de agosto de 2025 a las 16:22

Tegucigalpa, Honduras.- Tras completar su sacrificada caminata desde Santa Bárbara hasta Tegucigalpa, el padre Leopoldo Serrano se reunió este lunes con los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), en lo que calificó como una reunión "satisfactoria" por haber alcanzado su objetivo de traer paz y perdón.

El líder religioso refirió que su sacrificio valió la pena, pues su objetivo era que en el CNE reinara la paz. "Ya había inicios, porque ya ellos se habían sentado a dialogar, porque yo creo en el diálogo. Antes de ofenderse, antes de cualquier cosa, primero el diálogo".

Serrano también contó -al ser abordado por distintos medios- que los consejeros "se han pedido perdón, se han perdonado, que es lo que yo he venido pregonando por todo el camino, pedir perdón y también que te perdonen. Se han abrazado, nos hemos abrazado".

Aseguró además que los tres consejeros se comprometieron en resguardar la democracia y en luchar para que haya elecciones limpias, transparentes. "Eso fue unánime, los tres", afirmó.

Tras ampliar sobre la reunión, el padre Leopoldo Serrano confirmó "me voy muy satisfecho, me voy alegre", al tiempo de referir que todavía le faltan algunas reuniones por realizar.

El padre Leopoldo sopesó la reunión como muy amena y cargada de perdón.

(Foto: Jessica Figueroa/EL HERALDO.)

Sobre las próximas reuniones con los candidatos presidenciales, de manera individual, dijo que tiene el propósito espiritual de instarlos a luchar para crear puentes y eliminar las barreras que ha habido o que siguen habiendo en Honduras.

Finalmente, el padre aseguró que lo que busca es incitar a los candidatos "a que desaparezcan los insultos, las ofensas, porque eso no es de un cristiano ni de un ser humano. Eso es solamente a aquel que le gusta la guerra y las elecciones no son una guerra, son una fiesta".

