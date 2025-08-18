"Hay una persona que está renuente": padre Leopoldo tras caminar 10 días para reunirse con candidatos

Tegucigalpa, Honduras.- El padre Leopoldo Serrano confesó sentirse afectado luego del sacrificio realizado, al constatar que “con los candidatos hay una nebulosa”. “Estoy afectado emotivamente; si me ven llorar me perdonan, estoy muy afectado, quisiera estar alegre”, expresó el líder religioso. El sacerdote aseguró que no ha podido conciliar el sueño y que ha estado pidiéndole a Dios por la situación del país, ya que está muy preocupado por Honduras.

"La mayoría de las personas somos buenas, pero hay una poquitera que no son tan buenas y no es culpa de ellos", lamentó. Añadió que la misma sociedad, la pobreza, las ambiciones y el egoísmo han llevado a muchos por el camino de la maldad. "Han elegido ese camino, lo han saboreado y les gusta, y quisieran que los demás sufran", dijo. Pese a caminar 10 días con el objetivo de reunirse con los candidatos presidenciales, el padre confesó que algunos políticos se mostraron anuentes, mientras que otros se mantienen renuentes. Sin embargo, reconoció que todavía conserva algo de esperanza. "Hay algo de esperanza con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que fue uno de los motivos por los que vine a Tegucigalpa; eso es lo poquito que me anima", declaró. El pasado 17 de agosto, a su llegada a la capital, fue recibido por la presidenta del CNE, Cossette López.