Cortes de luz programados para este martes 10 de febrero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este martes -10 de febrero- la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programo varios cortes de luz desde tempranas horas del día.

Francisco Morazán, Cortés, Colón, Atlántida y Santa Bárbara son los departamentos que se verán afectados ante la falta de suministro eléctrico.

Los cortes de energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento que se estarán realizando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aquí el listado, según el calendario semanal.