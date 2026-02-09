  1. Inicio
Cortes de luz programados para este martes 10 de febrero en Honduras

Conozca qué colonias, barrios y aldeas no tendrán luz durante varias horas este martes, según el calendario semanal compartido por la ENEE

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 14:59
La ENEE programó varios cortes de luz para este martes 10 de febrero.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para este martes -10 de febrero- la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programo varios cortes de luz desde tempranas horas del día.

Francisco Morazán, Cortés, Colón, Atlántida y Santa Bárbara son los departamentos que se verán afectados ante la falta de suministro eléctrico.

Los cortes de energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento que se estarán realizando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aquí el listado, según el calendario semanal.

Distrito Central, Francisco Morazán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Procuraduría General de la República, res. El Trapiche, Dimasa Ford, Excel Automotriz, Econo Rent a Car, Trapiche tercera etapa, Cooperativa Sagrada Familia, Futeca, distrito Artemisa, CCI y zonas aledañas.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés 8:30 a.m -3:30 p.m.

Barrio La Curva, Aquafinca, Aquafeed, Borbotón, granjas avícolas, Chicsa, barrio El Tablón, colonia Nueva Murcia, La Unión, col. Evita.

Santa Bárbara 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

Agua Sucia, La Laguna, Quimistán, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corredores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz de Minas, Las Flores, ingenio Chumbagua, generadoras (Chumbagua, Cuyamel).

Choloma, Cortés de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

Res. Europa, col. Bellavista, bo. El Prado, col. Japón, aldea Monterrey y Bajos de Choloma, aldea Agua Prieta, col. Ciudad Jardín, col. San Carlos, col. Brisas de la Candelaria, col. Villa Valencia, col. Alegría, col. Marquéz, col. San Rafael, residencial Monterrey, bo. Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen.

Limon, Colón de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.

Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones, Icoteas.

La Ceiba, Atlántida de 09:00 a.m. a 04:00 p.m.

Cuenca río Cangrejal (aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Los Vegas, aldea Toncontín, aldea Urraco).

