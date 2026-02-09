  1. Inicio
Cancillería sobre cancelación del TPS: “No constituye una sentencia definitiva”

La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión de una Corte de EE UU en cancelar el TPS y afirmó que se puede revertir

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 20:41
La Cancillería de Honduras emitió un comunicado luego de la cancelación del TPS.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a Honduras, Nicaragua y Nepal.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, EE UU, suspendió una sentencia que bloqueaba la terminación del TPS dos días después de la reunión entre Donald Trump y Nasry Asfura en Florida.

Cancillería precisó que esta determinación no es definitiva ya que existe un litigio que podría llegar hasta la Corte Suprema de los EE UU.

A su vez, lamentaron la decisión de una Corte y puntualizaron que los hondureños bajo el Estatus han tenido una conducta legal intachable.

Comunicado de Cancillería:

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, informa a los medios de comunicación y a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

La decisión emitida hoy por la Corte de Apelaciones en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS) representa una instancia procesal más que ha sido agotada, pero no constituye una sentencia definitiva dentro de un litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema.

Tomamos nota, y lamentamos, que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal.

Recordamos: lejos de ser una amenaza, los Tepesianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable.

Tegucigalpa, Honduras, lunes 09 de febrero de 2026.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

