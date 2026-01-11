Tepesianos hondureños comienzan a recuperar sus empleos tras freno del TPS

“Nos están contactando compatriotas y otros están enviando mensajes confirmando que sí les están aceptando nuevamente el permiso de trabajo ”, explicó.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, confirmó que en los últimos días han recibido informes directos de tepesianos que han logrado regresar a sus empleos .

Según organizaciones defensoras de migrantes, ya se reportan casos de compatriotas que han sido recontratados en sus centros de trabajo, luego de que una jueza federal frenara la cancelación del programa y ordenara el restablecimiento automático de los permisos de trabajo.

Tegucigalpa, Honduras.- Después de semanas de incertidumbre, los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) comienzan a recibir buenas noticias.

Sin embargo, Flores advirtió que el proceso no ha sido uniforme, ya que muchos procedimientos siguen actuando con cautela debido a la confusión generada por la falta de una fecha clara de vencimiento en los permisos de trabajo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Algunos patrones los están contratando mes a mes, dejándolo a criterio de ellos, precisamente por la confusión sobre la caducidad del documento”, señaló.

Ante este escenario, la carta emitida y respaldada por abogados defensores del TPS ha sido clave para que los tepesianos puedan demostrar su estatus migratorio vigente.

Flores explicó que el documento detalla la orden judicial y la obligación de la administración estadounidense de restablecer el TPS y otorgar de manera automática el permiso de trabajo.

“La carta ha servido para despejar dudas a muchos obstáculos”, afirmó.

No obstante, el dirigente reconoció que aún existen casos en los que los permisos no aceptan ni la carta legal ni la documentación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

En esas situaciones, los afectados están recurriendo a un tercer paso: contactar directamente a los abogados defensores del TPS para dejar constancia de las denuncias y documentar posibles violaciones a la orden judicial.

“Si el empleador rechaza todo, los abogados toman nota de estos casos para poder dirigirse tanto a la jueza como a la administración del presidente Trump, específicamente a USCIS, y denunciar que no se está acatando la orden de restablecer el TPS”, explicó Flores.

Actualmente, más de 55 mil hondureños se encuentran amparados bajo el TPS en Estados Unidos. Para ellos, la recuperación de sus empleos no representa solo estabilidad económica, sino también un alivio tras meses de angustia por la posible pérdida de su estatus migratorio y de su principal fuente de ingresos.

Aunque el panorama comienza a aclararse, Flores subrayó que aún es necesario que USCIS emita instrucciones más precisas y visibles, especialmente en relación con la vigencia del permiso de trabajo.

"Mientras no se corrija esa falta de claridad, habrá problemas. Por eso es clave que los compatriotas documenten sus casos y busquen respaldo legal", concluyó.

La comunidad tepesiana, aunque aún cautelosa, empieza a salir de la incertidumbre ya retomar su vida laboral, a la espera de que las autoridades migratorias emitan lineamientos definitivos que garanticen el pleno respeto a la orden judicial que mantiene vigente el TPS.