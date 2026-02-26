  1. Inicio
"Vinieron directamente a matarlo": datos del crimen contra ciudadano de origen chino en SPS

El ciudadano chino era muy conocido en el sector del barrio Barandillas y apreciado por sus vecinos comerciantes. Fue asesinado mientras se encontraba solo en el local

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 15:04
1 de 12

Escena del crimen en el barrio Las Flores, sector Barandillas de San Pedro Sula, donde fue asesinado un empresario de origen chino dentro de su negocio. El crimen ha causado conmoción en la comunidad asiática en el país.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
2 de 12

El comerciante, identificado preliminarmente como Lean, era propietario del local de repuestos para motocicletas “Xing Hua”, con unos 20 años de operar en la zona.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
3 de 12

Sicarios ingresaron directamente al establecimiento y dispararon contra el empresario, sin que se reportaran otras personas heridas.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
4 de 12

Vecinos del sector lamentaron el crimen y describieron a la víctima como una persona trabajadora y apreciada en la comunidad.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
5 de 12

Empleados del negocio llegaron minutos después del ataque al local y rompieron en llanto al confirmar la muerte de su jefe a manos de criminales.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
6 de 12

Agentes de la Policía Nacional de Honduras acordonaron el área para iniciar las investigaciones y determinar los móviles del crimen.

Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
7 de 12

Equipos de investigación recolectan indicios que permitan identificar y capturar a los responsables del homicidio.
8 de 12

Hasta ahora, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ocurrido en la capital industrial del país, asesinato que ha causado conmoción este día.

Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
9 de 12

No se descarta que el hecho esté vinculado a un robo o extorsión, delitos que golpean de forma constante a comerciantes sampedranos y de los cuales, los extranjeros no estarían exentos.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
10 de 12

El asesinato reaviva la preocupación por la inseguridad que enfrentan empresarios en el norte de Honduras.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
11 de 12

Comerciantes del sector expresan temor ante la violencia que impacta directamente la actividad económica local.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
12 de 12

El crimen evidencia cómo la inseguridad continúa afectando la inversión, el empleo y la estabilidad del comercio en San Pedro Sula como en otras ciudades del país.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
