"Vinieron directamente a matarlo": datos del crimen contra ciudadano de origen chino en SPS

Escena del crimen en el barrio Las Flores, sector Barandillas de San Pedro Sula, donde fue asesinado un empresario de origen chino dentro de su negocio. El crimen ha causado conmoción en la comunidad asiática en el país.
El comerciante, identificado preliminarmente como Lean, era propietario del local de repuestos para motocicletas “Xing Hua”, con unos 20 años de operar en la zona.
Sicarios ingresaron directamente al establecimiento y dispararon contra el empresario, sin que se reportaran otras personas heridas.
Vecinos del sector lamentaron el crimen y describieron a la víctima como una persona trabajadora y apreciada en la comunidad.
Empleados del negocio llegaron minutos después del ataque al local y rompieron en llanto al confirmar la muerte de su jefe a manos de criminales.
Agentes de la Policía Nacional de Honduras acordonaron el área para iniciar las investigaciones y determinar los móviles del crimen.
Equipos de investigación recolectan indicios que permitan identificar y capturar a los responsables del homicidio.
Hasta ahora, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ocurrido en la capital industrial del país, asesinato que ha causado conmoción este día.
No se descarta que el hecho esté vinculado a un robo o extorsión, delitos que golpean de forma constante a comerciantes sampedranos y de los cuales, los extranjeros no estarían exentos.
El asesinato reaviva la preocupación por la inseguridad que enfrentan empresarios en el norte de Honduras.
Comerciantes del sector expresan temor ante la violencia que impacta directamente la actividad económica local.
El crimen evidencia cómo la inseguridad continúa afectando la inversión, el empleo y la estabilidad del comercio en San Pedro Sula como en otras ciudades del país.