"Mirando al piso" llegan acusados del asesinato de Valeria Alvarado a audiencia inicial

Este día se desarrolla la audiencia inicial contra Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27, señalados por el rapto y asesinato de la estudiante Valeria Jolette Alvarado Borjas.
La diligencia judicial se realiza en el juzgado competente, donde el Ministerio Público presenta los primeros elementos de prueba.
Fiscales exponen que la víctima, de 20 años y estudiante de Medicina, fue raptada el 15 de febrero en El Progreso y desde entonces se inició su búsqueda, pero en ningún momento hubo solicitud de rescate.
Los acusados fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad desde el reclusorio donde guardan prisión hasta la sede judicial.
Ambos comparecieron vistiendo camisetas blancas y custodiados por agentes policiales.
La defensa técnica analiza el video y otros indicios incorporados por la Fiscalía para confirmar su responsabilidad en el crimen que estremece a la zona norte del país.
El juez deberá determinar si hay suficientes medios probatorios para dictar un auto de formal procesamiento contra los imputados.
Los sospechosos llegaron vistiendo camisas blancas, mientras eran custodiados de cerca por elementos policiales.
El caso ha generado consternación en El Progreso y reaviva el debate sobre la violencia contra las mujeres en Honduras.