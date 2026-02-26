  1. Inicio
"Mirando al piso" llegan acusados del asesinato de Valeria Alvarado a audiencia inicial

El proceso judicial incluye la presentación de un video que muestra al vehículo de uno de los imputados acechando la casa de la víctima antes de su desaparición.

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 11:47
Este día se desarrolla la audiencia inicial contra Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27, señalados por el rapto y asesinato de la estudiante Valeria Jolette Alvarado Borjas.

 Foto: Héctor Paz/EL HERALDO.
La diligencia judicial se realiza en el juzgado competente, donde el Ministerio Público presenta los primeros elementos de prueba.

 Foto: Héctor Paz/EL HERALDO.
Fiscales exponen que la víctima, de 20 años y estudiante de Medicina, fue raptada el 15 de febrero en El Progreso y desde entonces se inició su búsqueda, pero en ningún momento hubo solicitud de rescate.

 Foto: Héctor Paz/EL HERALDO.
Los acusados fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad desde el reclusorio donde guardan prisión hasta la sede judicial.

 Foto: Héctor Paz/EL HERALDO.
Ambos comparecieron vistiendo camisetas blancas y custodiados por agentes policiales.

 Foto: Héctor Paz/EL HERALDO.
La defensa técnica analiza el video y otros indicios incorporados por la Fiscalía para confirmar su responsabilidad en el crimen que estremece a la zona norte del país.

Foto: Héctor Paz/EL HERALDO.
El juez deberá determinar si hay suficientes medios probatorios para dictar un auto de formal procesamiento contra los imputados.

 Foto: Héctor Paz/EL HERALDO.
Los sospechosos llegaron vistiendo camisas blancas, mientras eran custodiados de cerca por elementos policiales.

 Foto: Héctor Paz/EL HERALDO.
El caso ha generado consternación en El Progreso y reaviva el debate sobre la violencia contra las mujeres en Honduras.

 Foto: Héctor Paz/EL HERALDO.
