Valeria habría mantenido relación con miembro de la MS-13; ordenó matarla tras su ruptura

Nuevas hipótesis del crimen de Valeria Alvarado apuntan a que habría sostenido una relación sentimental con un integrante de la estructura criminal conocida como Mara Salvatrucha (MS-13), quien habría ordenado su asesinato tras la ruptura. Aquí los detalles:
La nueva línea que analizan las autoridades policiales a cargo del caso del homicidio de la estudiante de 20 años, pasante del primer año de Medicina, continúa bajo indagación tras la vinculación con una mara.
Según informaron a LA PRENSA autoridades cercanas a las indagaciones, la nueva hipótesis apunta a que el crimen estaría derivado por una relación sentimental.
De acuerdo con la información, Valeria mantuvo una relación sentimental con un miembro que presuntamente forma parte de la Mara Salvatrucha (MS-13), al que pertenecerían Dennis Galván y Ariel Boquín, detenidos como principales sospechosos de haberla matado.
Revelaron que este hombre, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de investigación, habría ordenado a Dennis y Ariel asesinar a Valeria Alvarado luego de que ella decidiera terminar la relación.
No obstante, las autoridades indicaron que la investigación continúa y que aún deben analizarse elementos antes de confirmar si este sería el móvil del crimen.
Valeria, originaria y residente de El Progreso, cursaba su primer año en una universidad privada. Su desaparición fue reportada el 15 de febrero, luego de que varios individuos la interceptaran cuando abordaba su vehículo tras pasear a su perro en la colonia Fraternidad.
De acuerdo con la información preliminar, los sujetos la habrían privado de su libertad por la fuerza en ese sector de la ciudad.
El cuerpo de la joven fue localizado la noche del domingo 22 de febrero en una zona de cañeras del municipio de San Manuel. Según el reporte oficial, estaba en estado de putrefacción y tenía las manos atadas.
Otra hipótesis indica que el sospechoso presuntamente perfilaba y analizaba a sus víctimas para luego secuestrarlas y agredirlas sexualmente, según los antecedentes que obran en su contra.
Ambos imputados comparecerán este jueves 26 de febrero ante los juzgados de San Pedro Sula para la audiencia inicial.
A los detenidos se les acusa de delitos de asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido, en perjuicio de Valeria Alvarado.