Diputado Sergio Castellanos acepta reto de Mario Segura para hacerse prueba antidoping

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, aceptó este jueves el reto que le hizo el diputado liberal Mario Segura para realizarse el examen antidoping, en medio de un pacto que fue sellado con un estrechón de manos entre ambos parlamentarios, durante una acalorada sesión en el hemiciclo.
La escena se produjo en un ambiente de tensión marcado por gritos y señalamientos cruzados entre los legisladores, lo que elevó el tono del debate dentro del Congreso Nacional, tras la aprobación de la moción por unanimidad.
Mientras se concretaba el acuerdo, varios diputados comenzaron a corear al unísono “tienen miedo”, generando mayor bullicio en la sala y obligando a la directiva a intentar retomar el orden.
El episodio hizo recordar momentos similares vividos durante la presidencia del Congreso encabezada por Luis Redondo, cuando las sesiones también estuvieron marcadas por confrontaciones y consignas desde las curules.
Pese al clima de confrontación, Castellanos confirmó su disposición a someterse al examen, dejando en firme el compromiso asumido ante su colega parlamentario.