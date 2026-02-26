“Quiero ver a Tomás Zambrano haciéndose la prueba”: Sergio Castellanos reta a nacionalistas

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, aseguró públicamente que se sometió a una prueba antidoping junto a otros congresistas y retó a diputados del Partido Nacional a realizarse el mismo examen frente a los medios de comunicación, en medio de señalamientos políticos que —según afirmó— buscan dañar su imagen. Castellanos explicó que decidió someterse voluntariamente a un análisis toxicológico para despejar dudas sobre acusaciones en su contra. “El movimiento se demuestra andando, así como hicimos nosotros... venimos, agarré la mano a Mario, me pagó la factura, por cierto, y fuimos haciendo una prueba”. El diputado detalló que el examen no fue limitado y que incluyó la detección de múltiples sustancias. “No la hicimos de dos drogas, hicimos de 12 drogas... yo no sabía que habían tantas drogas, por cierto, 12 tipos de drogas”, afirmó, señalando que el procedimiento fue realizado por un laboratorio certificado.

Según Castellanos, el proceso se llevó a cabo bajo estrictos controles para garantizar transparencia. “Vamos a presentar el resultado públicamente, porque es un resultado de un laboratorio responsable que lo hace hasta con cadena... hasta al baño lo acompañan a uno”, manifestó, insistiendo en que los resultados serán divulgados ante la opinión pública. El congresista también lanzó un reto directo a los demás diputados, especialmente del Partido Nacional, para que se sometan a pruebas similares. “Yo espero que a partir del martes, delante de los medios, quiero ver a estos diputados haciéndose la prueba, empezando por los del Partido Nacional”. En ese sentido, mencionó específicamente al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, a quien pidió dar el ejemplo. “Quiero ver a Tomás Zambrano dando el ejemplo, haciendo la prueba”. Castellanos afirmó que el objetivo es demostrar que quienes han realizado acusaciones también deben someterse al mismo escrutinio público. “Para que demuestren que no son clientes de los que venden”. El legislador aseguró además que, tras las pruebas antidopaje, debería aplicarse otro tipo de evaluaciones relacionadas con la honestidad de los funcionarios públicos. “Después que se la hagan, vamos con la del bolígrafo, y la primera pregunta del bolígrafo es si ha robado o no ha robado”.