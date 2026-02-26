La UNAH escala 173 posiciones en el prestigioso Ranking SCImago 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó que ha logrado un avance histórico al escalar 173 posiciones en la edición 2026 del prestigioso Ranking de Instituciones de SCImago (SIR) 2026.

Este ascenso posiciona a la máxima casa de estudios en el lugar 1808 entre las 5,491 instituciones que lograron calificar este año.

A través de una nota de prensa, las autoridades de la UNAH destacaron que en un mundo con aproximadamente 25,000 universidades, figurar en este selecto grupo bajo indicadores internacionales confirma la consolidación de un liderazgo regional que va más allá de las fronteras centroamericanas.