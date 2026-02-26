La UNAH escala 173 posiciones en el prestigioso Ranking SCImago 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó que ha logrado un avance histórico al escalar 173 posiciones en la edición 2026 del prestigioso Ranking de Instituciones de SCImago (SIR) 2026.
Este ascenso posiciona a la máxima casa de estudios en el lugar 1808 entre las 5,491 instituciones que lograron calificar este año.
A través de una nota de prensa, las autoridades de la UNAH destacaron que en un mundo con aproximadamente 25,000 universidades, figurar en este selecto grupo bajo indicadores internacionales confirma la consolidación de un liderazgo regional que va más allá de las fronteras centroamericanas.
El ranking evalúa tres dimensiones fundamentales: la investigación, que pesa un 50%; la innovación, con un 30%; y el impacto social, que representa el 20%. En estas tres áreas, la institución no solo aprobó, sino que mejoró sus indicadores previos.
Estar en el mapa de SCImago implica que la UNAH se mide con la misma vara que universidades de Europa, Asia y Norteamérica. Es, en esencia, la validación de que los estándares hondureños son ahora competitivos a nivel global, permitiendo que la producción local sea comparada y validada por pares en todo el mundo.
Las autoridades refieren que a pesar de un contexto nacional donde la inversión en desarrollo tecnológico enfrenta desafíos estructurales, la UNAH ha demostrado una madurez institucional destacable.
En los últimos años, la universidad ha inyectado recursos frescos mediante becas, fondos concursables e incentivos que han disparado la cantidad de proyectos científicos. Este impulso cuantitativo ha sido respaldado por una modernización que incluye un sistema informático para agilizar procesos y una renovada Política de Ciencia, Tecnología e Innovación.