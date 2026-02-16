Empleados de la UNAH en contra de las reformas aprobada al reglamento del Inpreunah

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de afiliados al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Inpreunah) están en contra de las reformas al reglamento general de la institución por considerarlas una regresión a los derechos previsionales. Las reformas que fueron aprobadas por la junta directiva del Inpreunah a mediados de diciembre del 2025 y entraron en vigencia el pasado 23 de enero, sin embargo, no fueron socializadas con los empleados de la máxima casa de estudios. Además, el abogado y catedrático de la UNAH, Hernán Ludovico Hernández, desarrolló un análisis técnico comparativo entre el reglamento anterior y el nuevo texto reformado, y establece que las reformas reducen la pensión por invalidez y por vejez.

Mientras que resaltan el endurecimiento a los requisitos para acceder a la pensión por viudez, pues la edad mínima para que la viuda tenga derecho a pensión se eleva de 45 a 50 años. El análisis del experto indica que con la reforma el porcentaje de cálculo por año cotizado se reduce de 2.75% a 2.70%; lo que actuarialmente podría provocar la disminución del monto mensual de la pensión. En cuanto a la pensión por invalidez que antes equivalía al 70% del salario base mensual, con la reforma se establece una tabla que puede reducirla hasta 40% el beneficio, dependiendo de los años cotizados, detalla el académico.

Incluso en casos con más de 18 años cotizados, el máximo que podría recibir el cotizante es el 60% de la pensión. "Esto representa una disminución de hasta 30 puntos porcentuales en un beneficio destinado a proteger a quienes pierden su capacidad laboral de manera total y permanente. Desde el punto de vista jurídico, la pensión por invalidez es parte del núcleo esencial del derecho a la seguridad social, pues protege contingencias graves. Reducirla de esta forma constituye una afectación sustancial del derecho previsional", establece en su análisis. La reforma también introduce topes máximos de pensión; restricciones en retroactividad de pagos; ajustes en la base salarial contributiva; nuevas condiciones paramétricas sujetas a criterios actuariales internos. "Toda reforma previsional debe cumplir con necesidad real demostrada, proporcionalidad, transparencia actuarial, protección del núcleo esencial del derecho", sostiene Hernández.