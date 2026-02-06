L750 millones adicionales requiere UNAH para ejecutar el decreto de crear nuevos campus

Tegucigalpa, Honduras.- Ejecutar el decreto que fue aprobado en el Congreso Nacional (CN) que establece la creación de nuevos campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) requiere de al menos 750 millones de lempiras adicionales para poner a funcionar los centros. Pese a su aprobación, su ejecución enfrenta un futuro incierto; la falta de recursos financieros en la máxima casa de estudios pone en riesgo que este proyecto de expansión académica que busca ampliar la cobertura de la educación superior a otros departamentos sea una realidad. Las autoridades de la Alma Mater refieren que si bien el proyecto de ley, que fue sancionado por el presidente Nasry Asfura durante su toma de posesión, tiene la intensión de llevar la educación superior a más lugares del país, el mismo representa un gran desafío institucional. El decreto debe abordarse de manera integral desde tres ejes fundamentales, los cuales son: el financiero, el académico y el de infraestructura, señalaron las autoridades universitarias.

Respecto al tema financiero, fueron enfáticos y manifestaron que actualmente no es posible asumir el decreto, debido a que la casa de estudios no está recibiendo el 6% de la asignación presupuestaria que establece el artículo 161 de la Constitución de la República. De acuerdo a datos preliminares de las autoridades universitarias, cada nuevo centro de estudios requiere una inversión anual no menor a 122 millones de lempiras en términos operativos. Es ese sentido son al menos seis centros que el decreto establece crear, por lo que se requieren unos 750 millones de lempiras adicionales para ponerlos a funcionar. Eduardo Gross, secretario ejecutivo de Administración y Finanzas de la UNAH, explicó que actualmente la institución debería recibir alrededor de 16,000 millones de lempiras anuales. Sin embargo, solo se percibe aproximadamente la mitad de ese monto, es decir, unos 8,000 millones de lempiras, lo que restringe la capacidad de la Universidad para asumir nuevas responsabilidades, comentó. "Es necesario recalcar que en este momento no es posible asumir esta carga financiera, precisamente porque los recursos actuales no permiten atender directamente este decreto sin que el Estado realice la transferencia completa del 6% constitucional; además de los recursos adicionales que se requieren", argumentó el funcionario. Las declaraciones de Gross, coinciden con las que brindó el rector de la UNAH, Odir Fernández ante los medios de comunicación hace unos días, donde señala que con los recursos actuales lo aprobado por el Legislativo representa un enorme desafío en todos los sentidos.

Fernández manifestó que la universidad está dispuesta asumir el decreto, siempre que se cuente con las condiciones adecuadas y los plazos necesarios.

Aspecto académico y de infraestructura

El proyecto de ley presentado por la vicepresidenta del Congreso, Erika Urtecho, busca ampliar la presencia de la UNAH mediante la creación de campus universitarios en departamentos donde actualmente no existen. Instruye a que la máxima casa de estudio cuente con centros regionales en departamentos como Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá y Santa Bárbara. Luego de la aprobación del decreto legislativo, el rector de la UNAH convocó a una comisión multidisciplinaria para analizar la viabilidad del proceso desde los ámbitos financiero, académico y de infraestructura. Los costos de infraestructura dependerán de diversos factores, como la ubicación y dimensiones de los terrenos, el acceso a servicios básicos y el acompañamiento de los gobiernos locales. "Ya estamos en contacto con los alcaldes, a través de una comisión que el rector estableció, para realizar visitas programadas y levantamientos técnicos. Esta no es solo una acción de la UNAH, es una acción de país", afirmó el secretario de Finanzas de la universidad.

En cuanto al aspecto académico, en cada región del país se requieren estudios específicos para definir qué carreras, técnicos y programas de especialización deben ofrecerse, tomando en cuenta las características demográficas, productivas y sociales de cada zona. A partir de esos análisis, la UNAH emitirá dictámenes técnicos que orienten la apertura de nuevos espacios académicos y la generación de oportunidades para la población estudiantil. Las autoridades manifestaron que se trata de un proceso delicado, ya que los recursos de la UNAH no solo deben destinarse a la apertura de centros universitarios, sino a la sostenibilidad operativa en el tiempo.

Presupuesto

La Constitución de la República establece que la UNAH debe recibir una asignación no menor al 6% del Presupuesto General de la República. Sin embargo, históricamente la Alma Mater no ha percibido de forma íntegra este porcentaje. De acuerdo con información oficial en los últimos años, la máxima casa de estudios no ha recibido más de 8,000 millones anuales, es decir, cerca del 50% de lo que constitucionalmente se le debe asignar.