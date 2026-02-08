Damnificados en la Guillén: la promesa recuperación de Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Entre ruinas y pérdidas materiales, descansan los esfuerzos de cientos de familias afectadas por el deslizamiento en la colonia Guillén, al suroeste de Tegucigalpa.

Desde octubre de 2025, al menos 100 familias fueron testigos del colapso de sus hogares debido a la falla que afecta la zona, y hasta la fecha permanecen a la espera de poder regresar a sus viviendas.

Durante su campaña electoral, Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central (AMDC), hizo referencia a las familias damnificadas y fallas en la zona de La Guillén y El Reparto y aseguró que restaurar el sector es de sus principales propuesta de recuperación en el Distrito Central.

“Necesitamos obligarnos a prevenir, a partir del día uno, un fondo intocable para prevención y mitigación de desastres recibirá el 7% de todos los ingresos que recibe la alcaldía, como impuestos, tasas, multas y recargos—se destina exclusivamente a este propósito”, aseguró Zelaya,