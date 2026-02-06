Alcalde Juan Diego Zelaya inicia gestión con limpieza, bacheo y reactivación de obras viales

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, ha centrado su gestión en la atención de problemas urgentes que afectan a la capital, entre ellos la acumulación de basura, el deterioro de la red vial y la reactivación de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la movilidad urbana.

Entre las acciones impulsadas figura la reanudación del proyecto del túnel que conectará la residencial Florencia con el bulevar Suyapa, una obra clave para aliviar la carga vehicular en ese sector de Tegucigalpa.

A la par, la administración municipal ha sostenido acercamientos multilaterales orientados a definir prioridades de cooperación en beneficio del Distrito Central.

“Tuvimos varias denuncias de que todo el anillo periférico estaba lleno de basura acumulada, por eso decidimos intervenir de inmediato en esta zona que tiene una alta circulación vehicular”, expresó Zelaya.

La Alcaldía informó que en las primeras semanas de la administración se han recolectado más de 215 toneladas de basura en sectores como Residencial Plaza, La Joya, avenidas principales de Comayagüela y la colonia 21 de febrero.

Para estas labores, la comuna desplegó un equipo de alrededor de 150 personas, quienes realizaron jornadas intensivas de limpieza en áreas con alta acumulación de desechos.

De forma paralela, la administración municipal reactivó el programa de bacheo exprés, una estrategia que se ejecuta en horario nocturno para reducir el impacto en el tráfico y acelerar la reparación de calles.