Alcalde Juan Diego Zelaya inicia gestión con limpieza, bacheo y reactivación de obras viales

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, ha centrado su gestión en la atención de problemas urgentes que afectan a la capital, entre ellos la acumulación de basura, el deterioro de la red vial y la reactivación de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la movilidad urbana.
Entre las acciones impulsadas figura la reanudación del proyecto del túnel que conectará la residencial Florencia con el bulevar Suyapa, una obra clave para aliviar la carga vehicular en ese sector de Tegucigalpa.
A la par, la administración municipal ha sostenido acercamientos multilaterales orientados a definir prioridades de cooperación en beneficio del Distrito Central.
“Tuvimos varias denuncias de que todo el anillo periférico estaba lleno de basura acumulada, por eso decidimos intervenir de inmediato en esta zona que tiene una alta circulación vehicular”, expresó Zelaya.
La Alcaldía informó que en las primeras semanas de la administración se han recolectado más de 215 toneladas de basura en sectores como Residencial Plaza, La Joya, avenidas principales de Comayagüela y la colonia 21 de febrero.
“Hemos recogido más de 215 toneladas de basura en los distintos lugares donde hemos andado. Residencial Plaza, La Joya, todas las avenidas de Comayagüela ya están limpias, también la colonia 21 de febrero, donde estuvimos trabajando en los últimos días”, detalló el edil.
Para estas labores, la comuna desplegó un equipo de alrededor de 150 personas, quienes realizaron jornadas intensivas de limpieza en áreas con alta acumulación de desechos.
De forma paralela, la administración municipal reactivó el programa de bacheo exprés, una estrategia que se ejecuta en horario nocturno para reducir el impacto en el tráfico y acelerar la reparación de calles.
“Desde el primer día de gobierno nos hemos enfocado en labores de limpieza por toda la ciudad. Iniciamos el programa de bacheo exprés en la noche y reactivamos el bacheo en la calle de El Hatillo, donde los vecinos ya están viendo resultados”, afirmó.
Entre los sectores intervenidos figura la calle de Lomas del Guijarro, una vía que presentaba un prolongado deterioro, según denuncias vecinales acumuladas en años anteriores.
“Hemos hablado con muchos vecinos de El Hatillo y están contentos. Esa calle tenía años de estar dañada y ya comenzamos a trabajar. La gente espera resultados y estamos dando pasos firmes desde el inicio de la gestión”, indicó el alcalde.
En materia de infraestructura mayor, la Alcaldía informó que el túnel de La Florencia que conecta con el bulevar Suyapa fue reactivado y estaría habilitado entre finales de septiembre y principios de octubre.
“El túnel Florencia y bulevar Suyapa va a estar listo a finales de septiembre o principios de octubre. Es una obra clave para mejorar la movilidad y descongestionar varios sectores de la ciudad”, sostuvo Zelaya.
En el plano internacional, el alcalde participó recientemente en un evento en Panamá organizado por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde se planteó una estrategia integral para la capital.
“Logramos que Tegucigalpa sea la primera ciudad de Latinoamérica en tener una estrategia de ciudad con la CAF, enfocada en agua y saneamiento, infraestructura vial y recuperación de espacios públicos, especialmente en el centro histórico”, explicó el edil capitalino
Para la etapa de preinversión, la Alcaldía obtuvo un millón de dólares no reembolsables y un compromiso inicial de 100 millones de dólares, equivalentes a unos 2,600 millones de lempiras, aunque aún deben cumplirse procesos administrativos entre la CAF, la comuna y el Gobierno central.
Zelaya se refirió a la problemática vial en la salida al sur y la ampliación del puente Germania, señalando que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Infraestructura y Transporte para ejecutar soluciones temporales, mientras se concreta el libramiento definitivo por donde circulan a diario más de 42 mil vehículos.
Por otra parte, el edil sostuvo el pasado miércoles 4 de febrero una reunión con el representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Kadoya Atsunori, para definir las prioridades de cooperación en temas de desastres naturales y calidad de agua potable en la capital.