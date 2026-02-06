¿Dónde ver en vivo el show de medio tiempo de Super Bowl 2026?

California, Estados Unidos.- El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 podrá verse en vivo en distintos canales de televisión y plataformas de streaming, tanto en Estados Unidos como en América Latina.
En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de NBC, que ofrecerá cobertura nacional del partido y del espectáculo de medio tiempo. Además, el evento también estará disponible vía streaming a través de la plataforma Peacock.
Para la audiencia latinoamericana, el Super Bowl 2026 y su show de medio tiempo se podrán seguir en español mediante los canales de televisión ESPN, Fox Sports y Telemundo, que contarán con cobertura especial del evento deportivo y musical.
En el ámbito digital, los aficionados también podrán ver el espectáculo a través de NFL Game Pass por DAZN, así como en plataformas de streaming como Disney+, ViX y ESPN+, ampliando las opciones para seguir la transmisión en vivo.
El Super Bowl 2026 se disputará el domingo 8 de febrero y dará inicio a las 5:30 de la tarde, hora de Honduras, momento en el que también se desarrollará el esperado show de medio tiempo.
En México, el partido entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 5:30 p.m., mientras que en Puerto Rico y República Dominicana el inicio está programado para las 6:30 de la tarde, de acuerdo con el horario local.
En Panamá, el Super Bowl 2026 arrancará igualmente a las 5:30 p.m., permitiendo que la audiencia de la región centroamericana pueda seguir en tiempo real el evento.