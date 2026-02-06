¿Dónde ver en vivo el show de medio tiempo de Super Bowl 2026?

California, Estados Unidos.- El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 podrá verse en vivo en distintos canales de televisión y plataformas de streaming, tanto en Estados Unidos como en América Latina.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de NBC, que ofrecerá cobertura nacional del partido y del espectáculo de medio tiempo. Además, el evento también estará disponible vía streaming a través de la plataforma Peacock.

Para la audiencia latinoamericana, el Super Bowl 2026 y su show de medio tiempo se podrán seguir en español mediante los canales de televisión ESPN, Fox Sports y Telemundo, que contarán con cobertura especial del evento deportivo y musical.