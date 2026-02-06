Fue atacado cerca de su bufete: lo que se sabe del crimen del abogado René Altamirano

La tarde de este viernes fue asesinado el abogado penalista René Altamirano Interiano, en un hecho violento ocurrido en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés. ¿Qué se sabe de su crimen? Aquí los detalles:
De acuerdo con la información preliminar, el ataque se registró en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida del referido sector, una zona transitada del casco urbano sampedrano.
Altamirano fue acribillado a una cuadra de su oficina, cuando se encontraba comprando en una pulpería. En ese lugar quedó tendido su cuerpo tras recibir varios impactos de bala.
El crimen ocurrió cuando, presuntamente, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido.
Personas que se encontraban cerca alertaron de inmediato a las autoridades policiales y a los cuerpos de emergencia. Sin embargo, al momento de la llegada de los socorristas se confirmó que Altamirano ya no presentaba signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para resguardar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras se esperaba el arribo de personal de Medicina Forense para el levantamiento del cuerpo.
Minutos después del ataque, familiares del abogado llegaron al lugar, donde uno de sus hijos brindó declaraciones, asegurando que desconocen las causas del atentado.
“Lo que usted dice es lo que yo sé realmente. No conocemos nada todavía”, expresó, agregando que “solo estamos esperando que venga Medicina Forense”.
René Altamirano era reconocido en la zona norte del país por su trayectoria como abogado penalista y por su participación en casos de alto perfil en el país.
Fue militante y dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), además de haber tenido una trayectoria como dirigente estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
También fue candidato a diputado por Libre en las elecciones generales de 2013 por el departamento de Cortés, dentro del Movimiento M28, y se desempeñó como regidor de la municipalidad de San Pedro Sula durante la administración de Armando Calidonio.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.