"No sabía que andaba con su amante": esposa del apóstol "Chago" sobre su detención

Doña María Morales, esposa del apóstol Santiago “Chago” Zúniga, brindó declaraciones tras su detención en El Salvador, donde fue arrestado en compañía de una mujer y un menor de edad, según informaron autoridades salvadoreñas.
En una entrevista brindada a un medio local del departamento de Colón, Morales aseguró que desconocía por completo los movimientos de su esposo. “Yo no sabía que él andaba allá por El Salvador. Me di cuenta de la noticia cuando me mandaron fotos donde él sale detenido con la amante”, declaró.
Morales identificó a la acompañante del apóstol como Lidia Sarahay Maldonado Matute, de 38 años, quien también fue detenida por la Policía salvadoreña. Según Morales, Zúniga mantiene una relación con ella desde hace siete años.
Doña María explicó que estuvo casada durante 30 años con Santiago Zúniga y que tuvieron siete hijos con él. Sin embargo, señaló que desde hace algunos años se encuentran separados debido a constantes infidelidades.
“Yo siempre le fui fiel. Nunca le pagué mal. Él siempre fue mujeriego”, afirmó Morales, quien además acusó a Zúniga de utilizar la religión como un medio para lucrarse económicamente.
La detención de Zúniga se registró en un punto de control fronterizo en El Amatillo, específicamente en el sector del Puente Goascorán, cuando intentaba ingresar a territorio salvadoreño, según confirmaron medios locales y autoridades de ese país.
De acuerdo con reportes preliminares, el apóstol se conducía en una camioneta Toyota Land Cruiser Prado junto a la mujer y un menor de edad.
Las autoridades salvadoreñas vinculan a Zúniga con el presunto delito de tráfico ilegal de personas, ya que el menor que los acompañaba no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras.
Doña María describió su vida junto a "Chago" ha sido un desastre y " ha sido un hombre muy malo conmigo. Nunca me supo valorar”, expresó.
Aseguró que “él nunca ha conocido a Cristo. Se puso ‘apóstol’ porque él quiso”, dijo.