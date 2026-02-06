Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro

Un ingeniero falleció de manera aparatosa este 6 de febrero en San Pedro Sula, Cortés, y sus restos quedaron en el amasijo de hierro del vehículo que conducía. ¿Qué se sabe del caso?
Ramón Aroldo Pineda murió esta madrugada tras un accidente vehicular en el bulevar Mackey de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Pineda era originario de Morazán, Yoro, y era dueño de una agropecuaria.
De acuerdo con informes preliminares, la camioneta blanca marca Toyota Prado se salió de la vía e impactó contra un poste de electricidad, que quedó encima del vehículo.
No obstante, las autoridades determinarán la causa del accidente. El hecho generó bastante tráfico en la zona.
Familiares de Pineda, de 27 años, indicaron que era ingeniero agrónomo y propietario de una agropecuaria, originario de Morazán, Yoro, y que se encontraba de visita en San Pedro Sula.
Sus parientes también relataron que el vehículo, año 2024, le había sido prestado el día anterior.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron desde tempranas horas al lugar para auxiliar a Pineda; sin embargo, ya había fallecido.
El automotor quedó reducido a chatarra luego del choque fatal que cobró la vida de Ramón Aroldo Pineda en San Pedro Sula.
Después de varias horas, los bomberos recuperaron el cuerpo de Ramón Aroldo Pineda del amasijo de hierro.