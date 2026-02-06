  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro

El ingeniero era originario de Morazán, Yoro, y se encontraba de visita en San Pedro Sula

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 09:50
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
1 de 10

Un ingeniero falleció de manera aparatosa este 6 de febrero en San Pedro Sula, Cortés, y sus restos quedaron en el amasijo de hierro del vehículo que conducía. ¿Qué se sabe del caso?

 Foto: Cortesía redes
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
2 de 10

Ramón Aroldo Pineda murió esta madrugada tras un accidente vehicular en el bulevar Mackey de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

 Foto: Cortesía redes
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
3 de 10

Pineda era originario de Morazán, Yoro, y era dueño de una agropecuaria.

 Foto: Cortesía redes
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
4 de 10

De acuerdo con informes preliminares, la camioneta blanca marca Toyota Prado se salió de la vía e impactó contra un poste de electricidad, que quedó encima del vehículo.

 Foto: Cortesía redes
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
5 de 10

No obstante, las autoridades determinarán la causa del accidente. El hecho generó bastante tráfico en la zona.

Foto: Cortesía redes
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
6 de 10

Familiares de Pineda, de 27 años, indicaron que era ingeniero agrónomo y propietario de una agropecuaria, originario de Morazán, Yoro, y que se encontraba de visita en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía redes
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
7 de 10

Sus parientes también relataron que el vehículo, año 2024, le había sido prestado el día anterior.

 Foto: Cortesía redes
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
8 de 10

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron desde tempranas horas al lugar para auxiliar a Pineda; sin embargo, ya había fallecido.

 Foto: Cortesía redes
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
9 de 10

El automotor quedó reducido a chatarra luego del choque fatal que cobró la vida de Ramón Aroldo Pineda en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía redes
Ingeniero muere en accidente en SPS y queda entre amasijo de hierro
10 de 10

Después de varias horas, los bomberos recuperaron el cuerpo de Ramón Aroldo Pineda del amasijo de hierro.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos