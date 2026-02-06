Para el martes 10 de febrero reprograman audiencia inicial de caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial del caso Sedesol, conocido públicamente como “Chequesol”, se reanudará el próximo martes 10 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que el juez que conoce la causa determinara reprogramar la diligencia judicial que podría extenderse por varios días.

En esta nueva jornada no estarán presentes la diputada Isis Cuéllar, suspendida de su cargo, ni algunos de los imputados que actualmente guardan arresto domiciliario, debido a que su comparecencia no es obligatoria durante esta etapa del proceso. No obstante, las autoridades judiciales han establecido que sí deberán asistir cuando se emita la resolución de la audiencia inicial.