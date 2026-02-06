Para el martes 10 de febrero reprograman audiencia inicial de caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial del caso Sedesol, conocido públicamente como “Chequesol”, se reanudará el próximo martes 10 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que el juez que conoce la causa determinara reprogramar la diligencia judicial que podría extenderse por varios días.
En esta nueva jornada no estarán presentes la diputada Isis Cuéllar, suspendida de su cargo, ni algunos de los imputados que actualmente guardan arresto domiciliario, debido a que su comparecencia no es obligatoria durante esta etapa del proceso. No obstante, las autoridades judiciales han establecido que sí deberán asistir cuando se emita la resolución de la audiencia inicial.
Será precisamente en esa resolución cuando el órgano jurisdiccional determine si procede dictar auto de formal procesamiento contra los 12 imputados de más de 60 delitos de fraude, según el expediente o, por el contrario, si se concede un sobreseimiento, decisión que marcará el rumbo del sonado caso de corrupción en Sedesol.
El proceso judicial surge a raíz del denominado caso “Chequesol”, un escándalo que reveló irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Según las indagaciones del Ministerio Público, los recursos habrían sido canalizados mediante cheques que no cumplieron con los procedimientos legales establecidos.
El caso ha generado amplio interés público y político, al involucrar a un exfuncionario y una diputada reelecta del gobierno anterior.