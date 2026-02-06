  1. Inicio
  2. · Honduras

Para el martes 10 de febrero reprograman audiencia inicial de caso Sedesol

En la diligencia no estarán presentes la diputada suspendida Isis Cuéllar ni algunos imputados que permanecen bajo arresto domiciliario

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 12:30
Para el martes 10 de febrero reprograman audiencia inicial de caso Sedesol

Se espera que la resolución de la audiencia inicial se brinde a finales de la próxima semana en donde se definirá si se dicta auto de formal procesamiento o sobreseimiento contra los 12 acusados.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial del caso Sedesol, conocido públicamente como “Chequesol”, se reanudará el próximo martes 10 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que el juez que conoce la causa determinara reprogramar la diligencia judicial que podría extenderse por varios días.

En esta nueva jornada no estarán presentes la diputada Isis Cuéllar, suspendida de su cargo, ni algunos de los imputados que actualmente guardan arresto domiciliario, debido a que su comparecencia no es obligatoria durante esta etapa del proceso. No obstante, las autoridades judiciales han establecido que sí deberán asistir cuando se emita la resolución de la audiencia inicial.

José Carlos Cardona al llegar a audiencia: “Nunca se malversó dinero de los programas sociales”

Será precisamente en esa resolución cuando el órgano jurisdiccional determine si procede dictar auto de formal procesamiento contra los 12 imputados de más de 60 delitos de fraude, según el expediente o, por el contrario, si se concede un sobreseimiento, decisión que marcará el rumbo del sonado caso de corrupción en Sedesol.

El proceso judicial surge a raíz del denominado caso “Chequesol”, un escándalo que reveló irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Según las indagaciones del Ministerio Público, los recursos habrían sido canalizados mediante cheques que no cumplieron con los procedimientos legales establecidos.

El caso ha generado amplio interés público y político, al involucrar a un exfuncionario y una diputada reelecta del gobierno anterior.

De prisa y otros relajados: acusados por "Chequesol" comparecen a audiencia inicial

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias