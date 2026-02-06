Oficial: Así será la nueva eliminatoria de Concacaf para el Mundial 2030

Miami, EE UU.- La Concacaf hizo oficial este 6 de febrero el nuevo formato para la eliminatoria hacia el Mundial 2030 que se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Portugal y España. La Copa del Mundo del 2030 seguirá teniendo seis representantes de Concacaf y uno más que podría llegar mediante repechaje intercontinental.

Esta vez las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá deberán disputarse el boleto en la cancha tras ser sedes de la justa en junio y julio del presente año. Honduras tendrá la oportunidad de volver a un Mundial tras haberlo hecho por última vez en 2014 y es que habrá seis cupos en disputa a partir de noviembre de 2027 cuando la Bicolor inicie su participación en la segunda ronda. En esta segunda ronda habrá seis grupos de cuatro países (un total de 24) entre las 13 naciones mejor ubicadas de Concacaf (Honduras ahora mismo es la número 6) y 11 que avancen de la primera ronda donde pelearán el boleto los peor ubicados en el ranking. La etapa clave arrancará a partir de junio de 2028 hasta octubre de 2029 cuando se desarrolle la tercera y última etapa. ¿Cómo será la ronda final? En este ocaso de la eliminatoria ya solo quedarán 12 selecciones y se distribuirá en tres grupos de cuatro países cada sector.

Los tres líderes y los tres segundos lugares conseguirán el boleto directo a la justa, mientras que los dos mejores terceros lugares disputarán una serie entre sí para lograr el cupo al repechaje intercontinental. Honduras, desde ya, deberá prepararse para la eliminatoria, aunque este año tendrá participación oficial en la Liga de Naciones que comenzará en el segundo semestre de 2026.

Comunicado de la Concacaf:

Segunda Ronda: 24 equipos (Fase de Grupos) La Segunda Ronda de las Clasificatorias Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2030 comenzará durante la segunda mitad de la Ventana FIFA de septiembre-octubre, seguida por partidos en noviembre de 2027 y marzo de 2028. Esta ronda incluirá a los 11 ganadores de la Primera Ronda y a las 13 asociaciones miembro mejor clasificadas de Concacaf, de acuerdo con el Ranking FIFA. Las 24 asociaciones miembro se dividirán en seis grupos de cuatro, con cada equipo enfrentando a los demás de su grupo como local y visitante, para un total de seis partidos por equipo, tres en casa y tres fuera. Al concluir la Segunda Ronda, los seis ganadores de grupo y los seis segundos lugares (12 equipos en total) avanzarán a la Ronda Final. Ronda Final: 12 equipos (Fase de Grupos) La Ronda Final de las Clasificatorias Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2030 se disputará en junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029, e incluirá a los ganadores y segundos lugares de grupo de la Segunda Ronda. Las 12 asociaciones miembro se dividirán en tres grupos de cuatro, con cada equipo enfrentando a los demás de su grupo como local y visitante, para un total de seis partidos por equipo, tres en casa y tres fuera.