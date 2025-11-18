Honduras fracasa al no lograr boleto al Mundial 2026 tras empate ante Costa Rica

San José, Costa Rica.- Honduras y Costa Rica firmaron un áspero 0-0 en el Estadio Nacional de San José, un resultado que dejó a la Selección Nacional fuera del camino rumbo a la Copa del Mundo United 2026. El partido comenzó con el ímpetu lógico de una cita definitoria: al minuto 2, Keylor Navas tuvo su primera intervención, y desde temprano los ticos dominaron la pelota, generando llegadas claras por los costados y obligando a Édrick Menjívar a intervenir con seguridad. Honduras respondió con chispazos, como el poste de Luis Palma al 25’ y la llegada sin definición al 31’, pero la Bicolor nunca tuvo un control real del partido.

En medio de esa dinámica, se evidenció un planteamiento timorato de Reinaldo Rueda. El técnico colombiano apostó por un esquema excesivamente conservador, con líneas muy juntas y poca ambición ofensiva, lo que permitió que Costa Rica manejara la mayor parte del encuentro. Incluso cuando la afición local se volcó con intensidad, como al 54’, cuando retumbó el “¡Fuera Piojo!” contra su propio entrenador, Honduras no aprovechó los momentos de desconcierto del rival. Las decisiones tardías, la falta de variantes y la poca agresividad terminaron condicionando la propuesta catracha en una noche clave.

A pesar del enfoque defensivo, Honduras sufrió constantemente. Al 38', un cabezazo de Manfred Ugalde encendió las alarmas, y antes, al 20', Warren Madrigal había obligado a Menjívar a un desvío crucial. La Selección Nacional dependió demasiado del guardián catracho, quien al 70' volvió a salvar con una atajada espectacular tras un derechazo tico. En los últimos minutos, Costa Rica aumentó la presión, recordando que también estaba peleando por su vida en la Eliminatoria. Pero Honduras también tuvo sus momentos para ganar el partido. Al 45+2', Andy Nájar obligó a Keylor Navas a una intervención milagrosa, una de esas que solidifican la leyenda del guardameta. En la segunda mitad, Deiby Flores probó de larga distancia al 58', aunque sin precisión, y Marlon Ramírez tuvo quizá la más clara al 87', pero nuevamente apareció "San Keylor". Aunque Guatemala marcó el tercero ante Surinam al 66' y momentáneamente empujaba a la H al repechaje, el gol catracho nunca llegó. El cierre fue dramático: seis minutos de reposición y desesperación de ambas selecciones. Honduras, urgida, adelantó líneas, pero lo hizo sin claridad ni fuerza colectiva. Costa Rica respondió con insistencia, pero Menjívar sostuvo el arco intacto. El 0-0 terminó siendo un golpe devastador para una H que, por falta de valentía táctica y ejecución en momentos clave, terminó diciendo adiós a su sueño mundialista.

Este partido también marcó un adiós simbólico para tres referentes históricos de Costa Rica: Keylor Navas, Kendall Waston y Celso Borges, quienes virtualmente se despiden de los eliminatorias mundialistas tras este empate que no les alcanza.

- Ficha técnica: