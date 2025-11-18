  1. Inicio
Pelea de Keylor con Arriaga, amargura de Honduras y lo que dejó la eliminación del Mundial 2026

La Bicolor terminó empatando 0-0 ante Costa Rica y ese resultado lo dejó sin posibilidades de estar en la cita de United 2026

  • 18 de noviembre de 2025 a las 19:36
1 de 33

La Selección Nacional de Honduras y Costa Rica quedaron eliminados del Mundial 2026. Te mostramos las mejores postales que dejó el fracaso de ambos países en el fútbol adulto.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
2 de 33

El exportero del Real Madrid, Keylor Navas, fue la sensación en el entreno previo al arranque del partido.

3 de 33

El delantero hondureño Luis Palma estrenó este martes su nuevo "look" ante los ticos.
4 de 33

Así lució el engramillado del moderno estadio Nacional de Costa Rica a pocos minutos del arranque del partido.

5 de 33

Este fue el 11 titular de Honduras en el partido: Édrick Menjívar; Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez; Luis Palma, Yustin Arboleda y Romell Quioto.
6 de 33

Así salió Costa Rica al partido: Keylor Navas; Haxzel Quiros, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston; Aaron Murillo, Orlando Galo, Álvaro Zamora, Josimar Alcocer; Manfred Ugalde y Warren Madrigal.
7 de 33

Getsel Montes no estuvo entres los convocados para el partido por una lesión que sufrió hace unos días y provocó que sea baja en este juego trascendental.

8 de 33

La oración de los futbolistas de Honduras previo al arranque del partido pidiendo por la clasificación a United 2026.

9 de 33

El técnico Reinaldo Rueda estuvo intenso y dando indicaciones desde los primeros minutos del compromiso.

10 de 33

Costa Rica dominó la pelota en los primeros minutos, pero sin hacer daño en el arco de Édrick Menjívar.
11 de 33

El partido estaba intenso y se produjo este encontronazo entre Haxzel Quiros y Romell Quioto.

12 de 33

El delantero catracho se molestó por una jugada de su rival en la media cancha.

13 de 33

Honduras tuvo oportunidad de abrir el marcador, pero Keylor Navas estuvo impecable en el marco tico.

14 de 33

El reconocido portero reaccionó molesto con sus compañeros por permitir espacios a la Bicolor.

15 de 33

La cuarteta arbitral llamó la atención al cuerpo técnico de Honduras, quienes estaban reclamando las decisiones del juez principal.

16 de 33

El lamento de Luis Palma tras un remate que pegó en el poste de Costa Rica. Ocasión clara de gol para la "H".

17 de 33

El partido entre Costa Rica y Honduras se fue empatado 0-0 al descanso.

18 de 33

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN) llegó al estadio Nacional de Costa Rica junto a Suyen Muñoz, su pareja. Estuvo impaciente durante la mayor parte del juego.

19 de 33

Así fue captado Redondo por el lente de EL HERALDO en uno de los sectores del coloso de San José.

20 de 33

Para la segunda mitad, Reinaldo Rueda decidió hacer un recambio en su equipo e hizo ingresar a varios futbolistas buscando adelantarse en el marcador.

21 de 33

Honduras intentó abrir la lata mediante el balón parado y tuvo dos ocasiones de gol derivadas del tiro de esquina.

22 de 33

Los jugadores de la "H" se lamentaban por la ocasiones falladas en la segunda parte del partido.

23 de 33

Costa Rica también intentó romper el cero por medio de sus habilidosos volantes ofensivos.

24 de 33

Reinaldo Rueda buscaba la vía para abrir el marcador y meterse de manera directa al Mundial 2026.

25 de 33

Lamentablemente ambas selecciones no pudieron ganar el juego y quedaron eliminadas del Mundial 2026.

26 de 33

Keylor Navas protagonizó uno de los momentos más penosos de su carrera.

27 de 33

El portero campeón de Champions League se encaró con los jugadores de Honduras y casi se va a los golpes con Kervin Arriaga.

28 de 33

Penosas imágenes de Keylor Navas en el partido Costa Rica vs Honduras.

29 de 33

Tristeza de los jugadores de Honduras tras ser eliminados del Mundial 2026.

30 de 33

Kervin Arriaga fue uno de los más afectados por la eliminación.

31 de 33

En Costa Rica también lamentaron la eliminación de la justa mundialista del año 2026.

32 de 33

Keylor Navas quedó visiblemente afectado por el fracaso de su selección.

33 de 33

Imágenes dolorosas para el fútbol de Honduras.

