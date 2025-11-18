Luis Redondo llegó acompañado y Miss Honduras destaca: Personalidades en el Costa Rica vs Honduras

Estas son las personalidades hondureñas que llegaron para apoyar a la Selección de Honduras en el vibrante partido ante Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
La Miss Honduras Universo 2020, Cecilia Rossell, llegó a realizar la cobertura del partido para un medio de comunicación deportivo.
El exseleccionado catracho Tyson Nuñez llegó a Costa Rica para apoyar y darle ánimo a los futbolistas de la Selección de Honduras.
Tyson no llegó solo y se hizo acompañar de Dani Turcios, otro exjugador y entrenador hondureño. "El enano" tuvo un recorrido destacado en el fútbol nacional.
Así posaron dos leyendas del fútbol catracho para el lente de EL HERALDO, presente en San José, Costa Rica.
La hija y la esposa del técnico de Honduras, Reinaldo Rueda, fueron dos personajes que llamaron la atención en la previa del encuentro.
El destacado cantantes hondureño Polache sigue de cerca a la Selección de Honduras y sueña con clasificar a un nuevo Mundial.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN) llegó al estadio Nacional de Costa Rica junto a Suyen Muñoz, su pareja.
Rafael Villeda, presidente del Olimpia, llegó a darle apoyo a los seleccionados hondureños. Cabe destacar que también es miembro de la Comisión de Selecciones.
El empresario Mario Faraj también está presente en tierras ticas y quiere ver a su país clasificar al Mundial de United 2026.