Luis Redondo llegó acompañado y Miss Honduras destaca: Personalidades en el Costa Rica vs Honduras

La Bicolor llega con una alta posibilidad de clasificar al Mundial 2026 y estas personalidades catrachas no quieren perdérselo

  • 18 de noviembre de 2025 a las 18:57
1 de 10

Estas son las personalidades hondureñas que llegaron para apoyar a la Selección de Honduras en el vibrante partido ante Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Fotos: Yoseph Amayay Mauricio Ayala.
2 de 10

La Miss Honduras Universo 2020, Cecilia Rossell, llegó a realizar la cobertura del partido para un medio de comunicación deportivo.

3 de 10

El exseleccionado catracho Tyson Nuñez llegó a Costa Rica para apoyar y darle ánimo a los futbolistas de la Selección de Honduras.

4 de 10

Tyson no llegó solo y se hizo acompañar de Dani Turcios, otro exjugador y entrenador hondureño. "El enano" tuvo un recorrido destacado en el fútbol nacional.

5 de 10

Así posaron dos leyendas del fútbol catracho para el lente de EL HERALDO, presente en San José, Costa Rica.
6 de 10

La hija y la esposa del técnico de Honduras, Reinaldo Rueda, fueron dos personajes que llamaron la atención en la previa del encuentro.

7 de 10

El destacado cantantes hondureño Polache sigue de cerca a la Selección de Honduras y sueña con clasificar a un nuevo Mundial.

8 de 10

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN) llegó al estadio Nacional de Costa Rica junto a Suyen Muñoz, su pareja.
9 de 10

Rafael Villeda, presidente del Olimpia, llegó a darle apoyo a los seleccionados hondureños. Cabe destacar que también es miembro de la Comisión de Selecciones.

10 de 10

El empresario Mario Faraj también está presente en tierras ticas y quiere ver a su país clasificar al Mundial de United 2026.

