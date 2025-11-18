  1. Inicio
  2. · Deportes

¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

Las selecciones de Costa Rica y Honduras se quedaron en el camino, no pudieron clasificar al Mundial United 2026

  • 18 de noviembre de 2025 a las 15:45
¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

Honduras se queda nuevamente en el camino, otro fracaso al no poder ir al Mundial 2026.

 Foto: Yoseph Amaya

San José, Costa Rica.- La selección de Costa Rica y Honduras igualaron 0-0 y se olvidad del Mundial United 2026. No se clasifica desde Brasil 2014.

RESULTADOS:
Haití 2-0 Nicaragua
Guatemala 3-1 Suriname
Panamá 3-0 El Salvador
Jamaica 0-0 Curazao
Trinidad y Tobago 2-1 Bermudas

Min. 90+4 - Tarjeta roja para Manfred Ugalde luego de manotazo en la cara a Joseph Rosales

Min. 88 - Se salva Costa Rica. Bombazo de Marlon Ramírez, llegó Carlos Pineda y por poco la desvía para mandarla al fondo.

Min. 84 - Tarjeta amarilla para Marlon Ramírez por fuere entrada a Vargas.

Min. 83 - Cambio en el equema de Costa Rica, Kendall Waston se queda como atacante para los ticos.

Min. 82 - El árbitro se equivoca, sanciona falta de Flores sobre Hernández, pero no lo había tocado

Min. 79 - Modificaciones en Costa Rica. Ingresan Joel Campbell y Cristian Gamboa, salen Haxzel Quiro y Orlando Galo

Min. 75 - Triple cambio para Honduras. Ingresan Carlos Pineda, Marlon Ramírez y Jorge Benguché, salen Jorge Álvarez, Romell Quioto y Yustin Arboleda.

Min. 72 - Tapadón de Menjívar, zapatazo de los ticos, Rosales desvía y el portero logró mandarlo al tiro de esquina.

Honduras se está metiendo al repechaje intercontinental ya que Guatemala está goleando 3-0 a Suriname y tiene mejor diferencia que los derrotandos, uno más a favor. Costa Rica está quedando eliminado.

Min. 65 - Tarjeta amarilla para Manfred Ugalde por fuerte entrada a Kervin Arriaga.

Min. 63 - Ingresan Alejandro Bran y José Hernández salen Aaron Murillo y Warren Madrigal

Min. 58 - Cambio por Honduras, sale Luis Palma, ingresa Dereck Moncada.

Min. 57 - Cambio para Costa Rica, ingresa Kenneth Vargas, sale Álvaro Zamora.

Min. 55 - Tiro de esquina a favor de la H luego de un intero a portería de Yustin Arboleda.

Min. 54 - Fuerte entrada de Ugalde sobre Marcelo Santos por la espalda, el árbitro lo perdona.

Min. 53 - Romell Quioto se mete por la banda izquierda, pero al momento de entrar al área los defensas lo achicaron y no pudo soltar el zapatazo.

Hasta el momento, Honduras necesita ponerse a ganar sobre Costa Rica y que Nicaragua no llegue a golear por cuatro tantos.

¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

Min. 45+2 - Se salva Costa Rica, Andy Nájar se mete al área rival y cuando se acercó, soltó derechazo, Keylor Navas sacó sus reflejos y tapa, queda libre el balón, y llegó primero el portero tico.

Min. 39 - Amonestado Francisco Calvo luego de agarrar a Luis Palma cuando se le escapaba tras un error en el control.

Min. 35 - Peligroso ataque por la izquierda, centro de Rosales y Calvo la manda al tiro de esquina.

¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

Min. 31 - Otra vez en peligro Costa Rica, se mete por banda derecha Luis Palma, hizo el rezago pero nadie llegó al balón.

Min. 27 - Pase Quioto a Rosales al área y cuando llegó soltó zurdazo, Keylor Navas contró en dos intentos.

Min. 25 - Derechazo desde fuera del área de Manfred Ugalde que termina rechazando Edrick Menjívar y controló en el segundo intento.

Min. 23 - Jugadón de Luis Palma, se saca el defensa y suelta zurdazo que pegó en el poste, se salva Costa Rica.

Min. 22 - Deybi Flores le quedó el balón tras un rechazo de un tiro de esquina, pero su zapatazo se fue arriba.

Min. 20 - Se salva Honduras, bombazo desde la izquierda de Warren Madrigal y Menjívar la lanza al tiro de esquina.

Min. 18 - Fuerte entrada de Luis Vega sobre Orlando Galo, el árbitro solo advierte.

¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

Min. 13 - Centro de Andy Najar que se estrelló en el defensa y tiro de esquina a favor de Honduras.

Min. 8 - Gooool de Haití goooooool de Louicius Deedson y se están clasificando al Mundial ya que llegan a 11 puntos y Costa Rica se queda con siete y Honduras nueve.

Min. 6 - Peligro en el área de Honduras, derechazo de Álvaro Zamora, pero el árbitro al final pitó una mano del atacante.

Min. 3 - Agarrón entre los jugadores, Galo con Quioto. Al final se controló todo.

¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

INICIÓ EL PARTIDO EN SAN JOSÉ

5:50 PM - Alineación de Costa Rica: Keylor Navas; Haxzel Quiros, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston; Aaron Murillo, Orlando Galo, Álvaro Zamora, Josimar Alcocer; Manfred Ugalde y Warren Madrigal.

5:40 PM - Alineación de Honduras: Édrick Menjívar; Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez; Luis Palma, Yustin Arboleda y Romell Quioto.

5:30 PM - Suplentes de Honduras: Luis Ortiz, Buba López, Cristopher Meléndez, Brayan Acosta, José Mario Pinto, Jorge Benguché, Alexy Vega, Marlon Ramírez, Luis Santamaría, Deyron Martínez, Dereck Moncada y Carlos Pineda.

5:25 PM: Descartes de Honduras: Erick Puerto, Devron García, Getsel Montes (suspendido), Franklin Flores, Raúl García, Dennis Meléndez y Edson Palacios

5:20 PM - Los jugadores de ambas selecciones ya se encuentran en el escenario deportivo de esta noche.

5:10 PM - Los ticos pese a tener pocas posibilidades, creen en el milagro de meterse al Mundial United 2026.

5:00 PM - Se informa que tembló en suelo de Costa Rica. La magnitud fue de 4.6 es la escala de Richter.

INICIAMOS EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO ELIMINATORIO

Para clasificarse, Costa Rica (6 puntos), que dirige el mexicano Miguel Herrera, deberá derrotar a Honduras (8 enteros) y esperar que la ya eliminada Nicaragua (4) le dé una mano y al menos empate en su visita a Haití (8), la otra selección que tiene el cupo en sus manos.

¡Dos cambios! 11 titular que mandaría Rueda con Honduras para enfrentar a Costa Rica

Honduras, del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, necesita vencer a Costa Rica y que Haití no gane. Si Honduras y Haití triunfan, todo se definirá por la diferencia de goles.

Honduras y los resultados que necesita si quiere clasificar al Mundial United 2026

¿Canal dónde verlo en Estados Unidos?

Estados Unidos (en español): Telexitos
Estados Unidos (en inglés): CBS Sports Network – Golazo Paramount+

Hora y canal que transmite

Hora: 7:00 PM
Canal que transmite: Tigo Sports y Canal 8 en Honduras
Costa Rica: Teletica Canal 7, Repretel Canal 6, TD +, TD7
México: Telemundo
Sudamérica: YouTube Concacaf

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias