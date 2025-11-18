¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

San José, Costa Rica.- La selección de Costa Rica y Honduras igualaron 0-0 y se olvidad del Mundial United 2026. No se clasifica desde Brasil 2014.

RESULTADOS:

Haití 2-0 Nicaragua

Guatemala 3-1 Suriname

Panamá 3-0 El Salvador

Jamaica 0-0 Curazao

Trinidad y Tobago 2-1 Bermudas

Min. 90+4 - Tarjeta roja para Manfred Ugalde luego de manotazo en la cara a Joseph Rosales

Min. 88 - Se salva Costa Rica. Bombazo de Marlon Ramírez, llegó Carlos Pineda y por poco la desvía para mandarla al fondo.

Min. 84 - Tarjeta amarilla para Marlon Ramírez por fuere entrada a Vargas.

Min. 83 - Cambio en el equema de Costa Rica, Kendall Waston se queda como atacante para los ticos.

Min. 82 - El árbitro se equivoca, sanciona falta de Flores sobre Hernández, pero no lo había tocado

Min. 79 - Modificaciones en Costa Rica. Ingresan Joel Campbell y Cristian Gamboa, salen Haxzel Quiro y Orlando Galo

Min. 75 - Triple cambio para Honduras. Ingresan Carlos Pineda, Marlon Ramírez y Jorge Benguché, salen Jorge Álvarez, Romell Quioto y Yustin Arboleda.

Min. 72 - Tapadón de Menjívar, zapatazo de los ticos, Rosales desvía y el portero logró mandarlo al tiro de esquina.

Honduras se está metiendo al repechaje intercontinental ya que Guatemala está goleando 3-0 a Suriname y tiene mejor diferencia que los derrotandos, uno más a favor. Costa Rica está quedando eliminado.

Min. 65 - Tarjeta amarilla para Manfred Ugalde por fuerte entrada a Kervin Arriaga.

Min. 63 - Ingresan Alejandro Bran y José Hernández salen Aaron Murillo y Warren Madrigal

Min. 58 - Cambio por Honduras, sale Luis Palma, ingresa Dereck Moncada.

Min. 57 - Cambio para Costa Rica, ingresa Kenneth Vargas, sale Álvaro Zamora.

Min. 55 - Tiro de esquina a favor de la H luego de un intero a portería de Yustin Arboleda.

Min. 54 - Fuerte entrada de Ugalde sobre Marcelo Santos por la espalda, el árbitro lo perdona.

Min. 53 - Romell Quioto se mete por la banda izquierda, pero al momento de entrar al área los defensas lo achicaron y no pudo soltar el zapatazo.

Hasta el momento, Honduras necesita ponerse a ganar sobre Costa Rica y que Nicaragua no llegue a golear por cuatro tantos.