¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

San José, Costa Rica.- La selección de Costa Rica y Honduras igualaron 0-0 y se olvidad del Mundial United 2026. No se clasifica desde Brasil 2014.
RESULTADOS:
Haití 2-0 Nicaragua
Guatemala 3-1 Suriname
Panamá 3-0 El Salvador
Jamaica 0-0 Curazao
Trinidad y Tobago 2-1 Bermudas
Min. 90+4 - Tarjeta roja para Manfred Ugalde luego de manotazo en la cara a Joseph Rosales
Min. 88 - Se salva Costa Rica. Bombazo de Marlon Ramírez, llegó Carlos Pineda y por poco la desvía para mandarla al fondo.
Min. 84 - Tarjeta amarilla para Marlon Ramírez por fuere entrada a Vargas.
Min. 83 - Cambio en el equema de Costa Rica, Kendall Waston se queda como atacante para los ticos.
Min. 82 - El árbitro se equivoca, sanciona falta de Flores sobre Hernández, pero no lo había tocado
Min. 79 - Modificaciones en Costa Rica. Ingresan Joel Campbell y Cristian Gamboa, salen Haxzel Quiro y Orlando Galo
Min. 75 - Triple cambio para Honduras. Ingresan Carlos Pineda, Marlon Ramírez y Jorge Benguché, salen Jorge Álvarez, Romell Quioto y Yustin Arboleda.
Min. 72 - Tapadón de Menjívar, zapatazo de los ticos, Rosales desvía y el portero logró mandarlo al tiro de esquina.
Honduras se está metiendo al repechaje intercontinental ya que Guatemala está goleando 3-0 a Suriname y tiene mejor diferencia que los derrotandos, uno más a favor. Costa Rica está quedando eliminado.
Min. 65 - Tarjeta amarilla para Manfred Ugalde por fuerte entrada a Kervin Arriaga.
Min. 63 - Ingresan Alejandro Bran y José Hernández salen Aaron Murillo y Warren Madrigal
Min. 58 - Cambio por Honduras, sale Luis Palma, ingresa Dereck Moncada.
Min. 57 - Cambio para Costa Rica, ingresa Kenneth Vargas, sale Álvaro Zamora.
Min. 55 - Tiro de esquina a favor de la H luego de un intero a portería de Yustin Arboleda.
Min. 54 - Fuerte entrada de Ugalde sobre Marcelo Santos por la espalda, el árbitro lo perdona.
Min. 53 - Romell Quioto se mete por la banda izquierda, pero al momento de entrar al área los defensas lo achicaron y no pudo soltar el zapatazo.
Hasta el momento, Honduras necesita ponerse a ganar sobre Costa Rica y que Nicaragua no llegue a golear por cuatro tantos.
Min. 45+2 - Se salva Costa Rica, Andy Nájar se mete al área rival y cuando se acercó, soltó derechazo, Keylor Navas sacó sus reflejos y tapa, queda libre el balón, y llegó primero el portero tico.
Min. 39 - Amonestado Francisco Calvo luego de agarrar a Luis Palma cuando se le escapaba tras un error en el control.
Min. 35 - Peligroso ataque por la izquierda, centro de Rosales y Calvo la manda al tiro de esquina.
Min. 31 - Otra vez en peligro Costa Rica, se mete por banda derecha Luis Palma, hizo el rezago pero nadie llegó al balón.
Min. 27 - Pase Quioto a Rosales al área y cuando llegó soltó zurdazo, Keylor Navas contró en dos intentos.
Min. 25 - Derechazo desde fuera del área de Manfred Ugalde que termina rechazando Edrick Menjívar y controló en el segundo intento.
Min. 23 - Jugadón de Luis Palma, se saca el defensa y suelta zurdazo que pegó en el poste, se salva Costa Rica.
Min. 22 - Deybi Flores le quedó el balón tras un rechazo de un tiro de esquina, pero su zapatazo se fue arriba.
Min. 20 - Se salva Honduras, bombazo desde la izquierda de Warren Madrigal y Menjívar la lanza al tiro de esquina.
Min. 18 - Fuerte entrada de Luis Vega sobre Orlando Galo, el árbitro solo advierte.
Min. 13 - Centro de Andy Najar que se estrelló en el defensa y tiro de esquina a favor de Honduras.
Min. 8 - Gooool de Haití goooooool de Louicius Deedson y se están clasificando al Mundial ya que llegan a 11 puntos y Costa Rica se queda con siete y Honduras nueve.
Min. 6 - Peligro en el área de Honduras, derechazo de Álvaro Zamora, pero el árbitro al final pitó una mano del atacante.
Min. 3 - Agarrón entre los jugadores, Galo con Quioto. Al final se controló todo.
INICIÓ EL PARTIDO EN SAN JOSÉ
5:50 PM - Alineación de Costa Rica: Keylor Navas; Haxzel Quiros, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston; Aaron Murillo, Orlando Galo, Álvaro Zamora, Josimar Alcocer; Manfred Ugalde y Warren Madrigal.
5:40 PM - Alineación de Honduras: Édrick Menjívar; Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez; Luis Palma, Yustin Arboleda y Romell Quioto.
5:30 PM - Suplentes de Honduras: Luis Ortiz, Buba López, Cristopher Meléndez, Brayan Acosta, José Mario Pinto, Jorge Benguché, Alexy Vega, Marlon Ramírez, Luis Santamaría, Deyron Martínez, Dereck Moncada y Carlos Pineda.
5:25 PM: Descartes de Honduras: Erick Puerto, Devron García, Getsel Montes (suspendido), Franklin Flores, Raúl García, Dennis Meléndez y Edson Palacios
5:20 PM - Los jugadores de ambas selecciones ya se encuentran en el escenario deportivo de esta noche.
5:10 PM - Los ticos pese a tener pocas posibilidades, creen en el milagro de meterse al Mundial United 2026.
5:00 PM - Se informa que tembló en suelo de Costa Rica. La magnitud fue de 4.6 es la escala de Richter.
INICIAMOS EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO ELIMINATORIO
Para clasificarse, Costa Rica (6 puntos), que dirige el mexicano Miguel Herrera, deberá derrotar a Honduras (8 enteros) y esperar que la ya eliminada Nicaragua (4) le dé una mano y al menos empate en su visita a Haití (8), la otra selección que tiene el cupo en sus manos.
Honduras, del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, necesita vencer a Costa Rica y que Haití no gane. Si Honduras y Haití triunfan, todo se definirá por la diferencia de goles.
¿Canal dónde verlo en Estados Unidos?
Estados Unidos (en español): Telexitos
Estados Unidos (en inglés): CBS Sports Network – Golazo Paramount+
Hora y canal que transmite
Hora: 7:00 PM
Canal que transmite: Tigo Sports y Canal 8 en Honduras
Costa Rica: Teletica Canal 7, Repretel Canal 6, TD +, TD7
México: Telemundo
Sudamérica: YouTube Concacaf