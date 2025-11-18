Honduras y los resultados que necesita si quiere clasificar al Mundial United 2026

San José, Costa Rica.- Llegó la última jornada en la Eliminatoria de la Concacaf y todas las selecciones todavía en liza sacan la calculadora para saber cuáles son las posibilidaded que tienen de clasificarse al Mundial de United 2026. Honduras queda como único representante centroamericano que mantiene el sueño vivo y no desde cualquier sitio, es desde la cúspide del ‘Grupo C', sitio que mantiene desde que inició la Fase Final del camino hacia la Copa del Mundo.

Sin embargo, para el cierre definitivo no tienen comprado nada: Haití le pisa los talones luego de una importante victoria sobre Costa Rica, resultado que no tendría el mismo impacto si los de Reinaldo Rueda hubieran apostado por el gane ante Nicaragua. Luego de cinco partidos el elenco hondureño amasa dos victorias, dos empates y una caída. Por ende, no hay cabida en que tengan un segundo error, mucho menos arriesgarse a colgar un empate desde el Estadio Nacional de Costa Rica.

¿Qué necesita Honduras para calificar al Mundial?

Aparte de tener necesidad de sacar imperiosamente el triunfo ante la Selección de Costa Rica de Miguel Herrera, hay una serie de factores que podrían hacer de empuje hacia la clasificación directa o bajo instancias de sublíder. De vencer a los ticos la 'H' puede obtener su clasificación así: