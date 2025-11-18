Panameño se ríe de Honduras: Lo que dicen los medios previo a partido ante Costa Rica

Costa Rica y Honduras se juegan su último boleto y si quieren ir al Mundial United 2026, deben de ganar, aunque también se tiene que esperar el resultado entre Haití y Curazao
La Federación de Fútbol de Honduras envió un mensaje en redes sociales: “Listos para dejarlo todo en la cancha hasta el último segundo del último minuto”
Carlos Costly sacó la calculador y reveló lo que necesita Honduras para clasificar al Mundial.
Rely Maradiaga fue preciso: “La último oportunidad “
Julio César Cruz periodista de El Heraldo: “Y aquí estamos de nuevo, confiando en ustedes y en Honduras”
TD MÁS DE COSTA RICA: “A dormir que mañana clasificamos de primeros”.
ESPN Centroamérica: “Final de muerte en el Estadio Nacional”
Kevin Jiménez de Costa Rica subió una imagen con los dedos cruzados esperando que los ticos saquen un triunfo ante la H en el Estadio Nacional.
Everardo Herrera compartió la promesa del Fantasma Figueroa a Reinaldo Rueda
TDTV: “Dependes de vos mismo para clasificar”
Johan Raudales de Diario Diez fue claro y contundente; “ En el nombre de Dios, estaremos celebrando nuestro 4to mundial. No nos fallen”
Gustavo Roca de Diario Diez fue optimista: “Con el ánimo golpeado, pero con la ilusión intacta”
Asimismo, recalcó: “Basta de sufrimiento. Dale una alegría a tu pueblo, selección.”
Carlos Castellanos de Diez: “No fallen a todo un país”
El periodista panameño se burla de Honduras y adelanta que Costa Rica y Panamá irán al mundial.