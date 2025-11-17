Deportistas que van como candidatos en elecciones 2025 en Honduras

¿Quiénes son los ligados al deporte que van como candidatos en las elecciones generales 2025 en Honduras? Algunos de ellos buscan seguir en puestos públicos y otros incursionan por primera vez. Lo revisamos.
Las elecciones generales en Honduras se realizarán el domingo 30 de noviembre y en esta ocasión se redujo el número de personajes ligados al deportes que buscan ser electos. Un buen número no recibieron el apoyo en las elecciones internas.
Osman Chávez - Es actual diputado y miembro de la directiva del Congreso Nacional (CN). Era parte del Partido Salvador de Honduras (PSH) y para las elecciones se pasó a la Democracia Cristiana siendo candidato en el departamento de Cortés.
Alberto Chedrani - El dirigente deportivo y actual diputado por el Partido Nacional busca la reelección en el departamento de Cortés.
Samuel García - Tremenda polémica se ha dado en cuanto a su candidatura ya que primero había renunciado para dejarle su casilla a Jorge Cálix. Sim embargo, seguirá en la papeleta de Olancho aunque se ha dicho que, de ser electo, finalmente dejará su curul a Cálix. García es el presidente del club Potros de Olancho.
Salomón Nazar - Va como candidato a diputado en el Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán. Es la primera vez que busca un curul. Fue mundialista con Honduras en España 82 y técnico nacional.
Ricardo Elencoff - Presidente del club Real Sociedad de Tocoa y que busca la reelección como diputado de Colón en el Partido Liberal.
Benigno Pineda - Exárbitro de Liga Nacional que busca ser diputado del Partido Liberal por el departamento de Santa Bárbara.
Alguien ligado al deporte que está viviendo sus últimos días como diputado es Wilmer Cruz, quien no será electo en Cortés por el Partido Libre.
Mario Moncada es un caso particular. Él no busca ser diputado, pero si Libre gana las elecciones, seguramente continuará como funcionario, ya sea como titular de Condepor o en otro cargo, en virtud de que es hermano de Rixi Moncada, la candidata presidencial de Libre.