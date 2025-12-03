Libre se resigna a la derrota tras enorme diferencia entre sus contendientes

Tegucigalpa, Honduras.- Con menos de 500 mil votos obtenidos en las elecciones generales -hasta el momento-, y ante una abultada diferencia con relación a sus dos grandes contendientes, el Partido Libertad y Refundación (Libre) se ha resignado casi de forma absoluta. El Partido Liberal (PL) lleva contabilizados 1,023,359 votos y el Partido Nacional suma 1,007,528 marcas, mientras que Libre tiene 483,288 votos; consumándose una derrota matemáticamente irreversible. Así, de invariable a esas cifras, está el ánimo de la militancia de Libertad y Refundación, la que desistió de una potencial expresión publica en las calles del país, debido a la abrumadora derrota en las urnas.

Muy pocas manifestaciones de disgusto se han hecho sentir en público, como en ocasiones anteriores lo hacían los seguidores del combatiente partido Libre; pero algunos sí lo han exteriorizado mediante sus redes sociales.



Resignados

El conteo de votos todavía continúa su marcha, pero desde Libre la directriz ha sido, desde la dirigencia, no tocar más el tema, y las bases han acatado la instrucción. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este día la candidata a la presidencia de la República, por parte de Libre, Rixi Moncada, dio declaraciones a la televisora sudamericana Telesur, en la que volvió a reiterar lo que para ella fue una manipulación al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).