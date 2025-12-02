¡Silencio sepulcral! Libre se opaca tras abrumadora derrota electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Poco o casi nada han expresado los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), en especial su cúpula, a menos de dos días de haberse celebrado las elecciones generales; las redes sociales siguen siendo su principal trinchera. Chispazos de reclamos en X y Facebook de sus principales figuras mediáticas durante los últimos cuatro años y alguno que otro zafarrancho de sus colectivos, es lo único que ha surgido tras la estrepitosa derrota a manos del bipartidismo: el Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN). Fue el polémico y acérrimo militante de Libre, titular de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Ricardo Salgado, quien en su cuenta de X, escribió: "Esta historia apenas comienza. Estos no saben lo que significa luchar hasta las últimas consecuencias, no ganarán ni un solo voto inflado, y será presidenta la que más votos reales obtenga. Ya veremos quién se ahoga y quién se mantiene a flote. Está farsa de ustedes y Trump termina ya".

En otro mensaje, expresó: "Sabíamos que esto sucedería, que son capaces de tantas basuras; ahora nos preparamos para la batalla. Todos estos farsantes y cobardes tendrán que rendir cuentas por traición a la patria y al pueblo hondureño".



Golpe electoral

Mientras tanto, el actual ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, aludió que en el reciente proceso eleccionario hubo un ​​"golpe electoral" y que se inflaron los votos para favorecer al bipartidismo. "El TREP sumó todos los votos del fraude y los admite como válidos; 16,708 actas fueron transmitidas y no registradas, siguiendo el guión de los audios del terrorismo electoral", expuso en X.

En el mismo sentido que Lucky, el expresidente de la República y principal exponente de Libre, Manuel "Mel" Zelaya, se refirió a los resultados de las elecciones, "Con la injerencia de Donald Trump y su perdón a JOH, el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi; pero se equivocan de historia". En su cuenta de X, "Mel" señaló al referirse a la oposición política de su partido, que "por eso recurren a la injerencia: porque no pueden ganar limpiamente. La maniobra es burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi. Pero cometen el mismo error de siempre: subestimar al pueblo hondureño, a Rixi y nuestra capacidad de lucha", recalcó.

Aprovechó la red para decirle al presidente de los Estados Unidos: "Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida, hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución. Si sobrevivimos a la narco dictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?".

Zafarranchos de colectivos