¡Silencio sepulcral! Libre se opaca tras abrumadora derrota electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Poco o casi nada han expresado los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), en especial su cúpula, a menos de dos días de haberse celebrado las elecciones generales; las redes sociales siguen siendo su principal trinchera.
Chispazos de reclamos en X y Facebook de sus principales figuras mediáticas durante los últimos cuatro años y alguno que otro zafarrancho de sus colectivos, es lo único que ha surgido tras la estrepitosa derrota a manos del bipartidismo: el Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN).
Fue el polémico y acérrimo militante de Libre, titular de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Ricardo Salgado, quien en su cuenta de X, escribió: "Esta historia apenas comienza. Estos no saben lo que significa luchar hasta las últimas consecuencias, no ganarán ni un solo voto inflado, y será presidenta la que más votos reales obtenga. Ya veremos quién se ahoga y quién se mantiene a flote. Está farsa de ustedes y Trump termina ya".
En otro mensaje, expresó: "Sabíamos que esto sucedería, que son capaces de tantas basuras; ahora nos preparamos para la batalla. Todos estos farsantes y cobardes tendrán que rendir cuentas por traición a la patria y al pueblo hondureño".
Golpe electoral
Mientras tanto, el actual ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, aludió que en el reciente proceso eleccionario hubo un "golpe electoral" y que se inflaron los votos para favorecer al bipartidismo.
"El TREP sumó todos los votos del fraude y los admite como válidos; 16,708 actas fueron transmitidas y no registradas, siguiendo el guión de los audios del terrorismo electoral", expuso en X.
En el mismo sentido que Lucky, el expresidente de la República y principal exponente de Libre, Manuel "Mel" Zelaya, se refirió a los resultados de las elecciones, "Con la injerencia de Donald Trump y su perdón a JOH, el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi; pero se equivocan de historia".
En su cuenta de X, "Mel" señaló al referirse a la oposición política de su partido, que "por eso recurren a la injerencia: porque no pueden ganar limpiamente. La maniobra es burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi. Pero cometen el mismo error de siempre: subestimar al pueblo hondureño, a Rixi y nuestra capacidad de lucha", recalcó.
Aprovechó la red para decirle al presidente de los Estados Unidos: "Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida, hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución. Si sobrevivimos a la narco dictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?".
Zafarranchos de colectivos
En la propia casa del partido, simpatizantes de Libre abuchearon al candidato a diputado, Gustavo Enrique González Maldonado, a quien tildaron de traidor y vendido, presuntamente por vender las credenciales de su partido a cambio de votos para su causa política.
“¡Vendiste las credenciales por votos, el pueblo no te quiere. Ándate con los liberales!”, le gritaron una y otra vez, al momento que ingresaba a la sede de Libre, antes de que Rixi Moncada hiciera su pronunciamiento sobre las elecciones.
"Tavo vendido, traidor, ñángara, hijo de pu.. te vendiste con los liberales", fueron algunos de los epítetos que lanzaron contra Gustavo, quien fungió como coordinador departamental de campaña de Libre, en Francisco Morazán.