Colectivos de Libre intentan boicotear conferencia del CNE de resultados

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) se disponía este martes a realizar una conferencia de prensa para informar sobre la divulgación de resultados electorales, luego de la caída del sistema por al menos 24 horas.
Los medios de comunicación, nacional e internacionales, habían sido convocados para las 11:30 de esta mañana en uno de los salones del Hotel Plaza Juan Carlos; sin embargo, un sinnúmero de personas afines al partido de gobierno se apersonaron al lugar, imposibilitando la realización de la misma.
La sala quedó con espacio insuficiente para que ingresaran todos los representantes de medios, debido a la amplia llegada de personal de Libre. "No volverán, no volverán", "El que no salte es cachureco, el que no salte es cachureco", se escuchó en videos captados en el lugar.
La consejera Cossette López informó en su X que la comparecencia "marcaría el reinicio de la divulgación de resultados", luego de que la página se cayera desde el mediodía del lunes 1 de diciembre, debido a fallas de internet y no del sistema, aclaró la representante nacionalista.
El zafarrancho momentáneo amenazaba con impedir que se desarrollara la conferencia, pero luego de convocar mayor seguridad al lugar la misma inició.
Tras 24 horas sin datos de resultados electorales, el CNE determinó exigir informes tanto a la compañía responsable como al servicio de auditoría externa, y demandó a la empresa ASD SAS una solución técnica urgente que permita garantizar el acceso completo y permanente de la ciudadanía a los datos electorales.
Como medida temporal, la institución ordenó habilitar un acceso público en un ambiente controlado para que medios de comunicación y partidos políticos puedan dar seguimiento en tiempo real al procesamiento de la información, que estará habilitado a partir de la 1 de la tarde de este martes 2 de diciembre.