Colectivos de Libre intentan boicotear conferencia del CNE de resultados

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) se disponía este martes a realizar una conferencia de prensa para informar sobre la divulgación de resultados electorales, luego de la caída del sistema por al menos 24 horas.

Los medios de comunicación, nacional e internacionales, habían sido convocados para las 11:30 de esta mañana en uno de los salones del Hotel Plaza Juan Carlos; sin embargo, un sinnúmero de personas afines al partido de gobierno se apersonaron al lugar, imposibilitando la realización de la misma.

La sala quedó con espacio insuficiente para que ingresaran todos los representantes de medios, debido a la amplia llegada de personal de Libre. "No volverán, no volverán", "El que no salte es cachureco, el que no salte es cachureco", se escuchó en videos captados en el lugar.