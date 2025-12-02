Cossette López: problemas en portal del CNE es por fallas de internet y no decisiones internas

Tegucigalpa, Honduras.- La divulgación de los resultados preliminares de las elecciones generales continúa marcada por incertidumbre, tras las fallas en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE). La consejera Cossette López aseguró que la caída del portal responde a fallas técnicas del internet. "Estamos exigiendo que se restablezca pronto la conexión por internet, pues estamos nosotros manejando otros mecanismos que se aplican en este país y en otros lugares", señaló en HRN. López enfatizó que el CNE continúa trabajando en tres prioridades: "Uno, dar mecanismos alternos por ahora. Dos, procesar las actas. Bueno, y el tercero sería también de importancia, que restablezcamos eventualmente la conexión e internet del sistema". Agregó que la falla está fuera del control del CNE: "No una decisión, sino una falla técnica que está fuera de nuestras manos, eso se los puedo garantizar".

Ataques al sistema

La empresa ASD SAS, encargada de la plataforma del TREP, reportó dos intentos de hackeo debido a un incremento inusual de solicitudes y tráfico atípico que comprometió la estabilidad del sistema. Al ser consultada sobre el origen del ataque, López confirmó que tras la primera divulgación, "sí hubo un ataque", aunque aclaró que no tienen elementos sobre incidentes posteriores. "No tenemos nosotros ni forma sobre ataques posteriores. Informaron eso. Tenemos que esperar los detalles concluyentes. Es información delicada, por supuesto, sensible. Hay que manejarla por lo pronto. Debemos estudiarlo en las soluciones". Durante la entrevista aclaró que no tienen información y esperan los informes concluyentes, también agregó que el análisis técnico no corresponde a los consejeros: "Esta etapa obviamente de carácter técnico, no es posible desarrollarla nosotros mismos como consejeros".

Resultados preeliminares