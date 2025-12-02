Tras el indulto a Trump: ¿Cuánto tiempo estuvo Juan Orlando Hernández en prisión?

El expresidente Juan Orlando Hernández cumplió más de tres años recluido entre su captura en Honduras, su extradición a Estados Unidos y su condena por narcotráfico. Aquí los detalles.
Todo comienza el 14 de febrero de 2022, la Cancillería hondureña informó que envió a la Corte Suprema de Justicia una solicitud de extradición de “un político hondureño” sin identificar. Horas después, medios internacionales confirmaron que el pedido era contra Hernández.
Un día después, el 15 de febrero de 2022, el exmandatario anunció mediante sus abogados y redes sociales que se presentaría voluntariamente para enfrentar las acusaciones. Fue esposado de manos y pies y trasladado al Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
El 28 de marzo de 2022, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la resolución del juez natural y autorizó la extradición.
Posteriormente, el 21 de abril de 2022, Hernández fue entregado a autoridades estadounidenses para enfrentar juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico.
Tras su llegada a Nueva York, fue recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC Brooklyn), un centro federal para personas en espera de juicio.
En marzo de 2024, un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo declaró culpable de tres cargos: conspiración para traficar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.
El 26 de junio de 2024, el juez Kevin Castel lo condenó a 45 años de prisión, más 5 años de libertad vigilada** y una multa de 8 millones de dólares.
El 27 de enero de 2025, fue trasladado al centro penitenciario federal FCI Lewisburg, de mediana seguridad, luego el 12 de febrero de 2025, Hernández fue trasladado nuevamente, esta vez a la Penitenciaría de los Estados Unidos en Hazelton (USP Hazelton), en el condado de Preston, Virginia Occidental.
El 28 de noviembre de 2025, días antes de las elecciones generales en Honduras, Donald Trump anunció a través de Truth Social que indultaría al expresidente hondureño. El mensaje también reiteró su apoyo al candidato presidencial nacionalista Nasry “Tito” Asfura.
Trump reiteró desde el Air Force One que Hernández era víctima de una “trampa”. "La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa (...) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos", declaró ante la prensa.
Este martes, la exprimera dama Ana García informó que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) actualizó la fecha de liberación del exmandatario Juan Orlando Hernández, registrado bajo el número 91441-054.
Hernández permaneció recluido en la prisión USP Hazelton hasta el 1 de diciembre de 2025. El exmandatario estuvo recluido: 1,385 días (equivalente a 3 años, 9 meses y 16 días).