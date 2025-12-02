Juan Orlando Hernández queda en libertad: ¿Dónde está y qué pasará con él?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto total a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quedando en libertad a partir de este lunes 1 de diciembre de 2025, según confirmó la actualización del registro de la Federal Bureau of Prisons (BOP). ¿Dónde estará ahora?
Ayer lunes - 1 de diciembre- los registros públicos del BOP actualizaron que Hernández, con registro 91441‑054, ahora aparece con fecha de liberación 01‑dic‑2025, tras haber estado recluido en la prisión federal de máxima seguridad USP Hazelton, en Virginia Occidental, Estados Unidos.
La noticia fue confirmada por su esposa Ana García de Hernández, quien expresó su gratitud a Trump en redes sociales: “Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre", posteó.
Hernández fue condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por un tribunal de Nueva York, tras ser declarado culpable de narcotráfico y posesión de armas.
La condena incluyó cargos relacionados con la importación y distribución de grandes cantidades de cocaína-según la acusación, cientos de toneladas fueron traficadas hacia EE. UU.-y utilización de su posición de poder para facilitar estas operaciones. Aunque fue condenado hasta 2060, ahora estará en libertad.
Pero, ¿dónde se encuentra? Según lo confirmó la ex primera dama, su esposo "hoy está en un lugar seguro, ha sido una recomendación de las personas que están encargadas de su seguridad".
La abogada aclaró que, por motivos de seguridad de su esposo y recomendaciones, él está bajo resguardo, por lo que han realizado una petición para poder obtener la visa para sus hijos y para ella, con el fin de poder unirse a Juan Orlando y tomar decisiones más adelante.
Explicó que Juan Orlando "va a comunicar eso (su regreso) en su momento al pueblo hondureño. Hablamos con él y dijo que pondría en sus redes sociales algo en el transcurso del día. Él va a ver en qué momento contacta al pueblo hondureño para enviarles un mensaje. Pero ahora las recomendaciones ya fueron dadas".
Ana García mencionó que el tema de su regreso a Honduras lo están viendo paso a paso, pero que como familia han considerado que su mejor opción es mantenerse lejos del país. "Por el momento, creemos que él debe estar en este lugar seguro donde está para que podamos tomar la decisión", indicando que sigue en EE UU.
A pesar de su liberación en EE UU, no queda descartado que enfrente procesos judiciales pendientes en Honduras, pues Johel Zelaya, fiscal general de Honduras, adelantó acciones del Ministerio Público.
Desde 2024, un tribunal federal en Nueva York declaró culpable a Juan Orlando Hernández de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y de delitos relacionados con armas.
Entre los cargos están: conspiración para importar cocaína, uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos durante esa conspiración, y posesión de esas armas para facilitar el narcotráfico.