  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras

Fundador de Larach & Cía., destacó por su liderazgo cercano, la generación de empleo y su defensa del ambiente, ganándose el respeto y admiración de los hondureños.

  • 02 de diciembre de 2025 a las 07:58
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
1 de 12

El empresario hondureño Emilio Larach Chehade murió a los 96 años, dejando un legado marcado por la honestidad, el trabajo y su aporte al progreso del país. Fundador de Larach & Cía., impulsó empleos, liderazgo ético y compromiso ambiental. Su trayectoria lo convirtió en uno de los referentes morales más respetados de Honduras.

 Fotos de archivo y cortesía.
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
2 de 12

Emilio Larach Chehade, empresario hondureño, falleció a los 96 años dejando un legado de honestidad y profundo amor por el país.
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
3 de 12

Fundador de Larach & Cía., impulsó desde 1948 un modelo de administración honesta que transformó el comercio en Tegucigalpa.
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
4 de 12

Larach fue reconocido por su integridad y liderazgo cercano, valores que marcaron décadas de trabajo y compromiso con Honduras.

Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
5 de 12

Su visión empresarial generó miles de empleos y contribuyó significativamente al progreso y desarrollo del país.
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
6 de 12
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
7 de 12

Emilio Larach mantuvo una vida empresarial guiada por la cercanía con sus colaboradores y el respeto hacia la comunidad.
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
8 de 12

Por su compromiso ambiental, promovió proyectos de protección de recursos naturales y campañas educativas nacionales.
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
9 de 12

​Larach destacó como pionero del progreso hondureño gracias a su liderazgo ético y responsabilidad social.
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
10 de 12

Integró directivas de importantes organizaciones, entre ellas la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.

Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
11 de 12

Su labor social incluyó apoyo a comunidades humildes y proyectos de vivienda para la etnia tolupán en la Montaña de la Flor.
Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras
12 de 12

Impulsó campañas como “Métele un gol a las drogas” y “Cada gota cuenta”, enfocadas en juventud y medio ambiente. Sin dudas, Honduras despide a uno de sus hijos más ejemplares, un defensor de la justicia, el trabajo y los valores democráticos.
Cargar más fotos