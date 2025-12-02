Emilio Larach Chehade, icono empresarial y ejemplo de integridad en Honduras

El empresario hondureño Emilio Larach Chehade murió a los 96 años, dejando un legado marcado por la honestidad, el trabajo y su aporte al progreso del país. Fundador de Larach & Cía., impulsó empleos, liderazgo ético y compromiso ambiental. Su trayectoria lo convirtió en uno de los referentes morales más respetados de Honduras.