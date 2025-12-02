Juan Orlando solicitó indulto a Trump mediante carta: ¿qué revela el documento?

El presidente estadounidense Donald Trump otorgó un indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, después de que este solicitara clemencia mediante una carta enviada desde prisión. ¿Qué dice el documento?
Hernández, extraditado en abril de 2022, cumplía una condena de 45 años de cárcel por tres cargos de narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad supervisada y una multa de ocho millones de dólares.
Según Axios, medio estadounidense, el exgobernante se dirigió a Trump como “su excelencia”, destacó su “resiliencia” tras enfrentar procesos legales y recordó la cooperación bilateral durante el primer mandato republicano.
Trump anunció que contemplaba su indulto bajo el argumento de que el gobierno de Joe Biden “tendió una trampa” a Hernández.
La decisión de Trump se divulgó el miércoles 26 de noviembre, a través de su red social Truth Social, y fue reiterada el 28 de noviembre, dos días antes de las elecciones en Honduras.
El medio señala que Roger Stone, estratega político estadounidense, publicó al menos tres artículos en la plataforma Substack solicitando el indulto y presentando a Hernández como víctima de una “guerra legal” impulsada por sectores de izquierda.
Stone aseguró haber reiterado ese mensaje a Trump, citando además la carta de cuatro páginas del expresidente hondureño.
En su misiva, Hernández sostuvo que su caso avanzó por una supuesta “agenda política” del Departamento de Justicia bajo la administración de Joe Biden (2021-2025) y argumentó haber tenido una defensa legal deficiente.
También rememoró los elogios que recibió de Trump durante su mandato por la cooperación en temas de seguridad.
Axios detalla que el caso contra Hernández estuvo inicialmente en manos del entonces fiscal federal adjunto Emile Bove, quien luego representó a Trump de forma personal y ahora es juez federal nombrado por el propio presidente.
El proceso judicial comenzó en 2019, cuando el nombre de Hernández apareció como “Coconspirador 4” (CC-4) en una acusación vinculada al caso de su hermano, el exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández, algo que él negó públicamente.
En febrero de 2022, Estados Unidos solicitó su extradición, formalizada por Honduras ese mismo mes, y ejecutada el 21 de abril de 2022. Luego, en 2024, fue condenado a 45 años de cárcel y cinco de libertad condicional.
La familia del exmandatario confirmó su liberación. “¡Dios es fiel y nunca falla! [...] mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre”, publicó su esposa, Ana García, al anunciar su salida de prisión el 1 de diciembre de 2025.
La información fue corroborada en la base oficial del Federal Bureau of Prisons (BOP), donde Hernández, con registro 91441-054, aparece con fecha de liberación correspondiente al 1 de diciembre de 2025, tras haber estado recluido en la prisión USP Hazelton.