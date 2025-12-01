Candidatos a diputados de Libre que estarían quedando en el CN según el conteo preliminar

Los resultados preliminares ya adelantan quiénes podrían ser los 128 diputados que conformen el Congreso Nacional. Hasta el conteo de las 12 del mediodía, Libertad y Refundación (Libre) tendría a 34 congresistas; sin embargo, este resultado es fluctuante, ya que el conteo continúa. Gustavo Maldonado, con 29,668 votos, y Kritza Pérez, con 28,796 votos, estarían formando parte del Congreso Nacional.