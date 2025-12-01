Candidatos a diputados de Libre que estarían quedando en el CN según el conteo preliminar

Los resultados preliminares ya adelantan quiénes podrían ser los 128 diputados que conformen el Congreso Nacional. Hasta el conteo de las 12 del mediodía, Libertad y Refundación (Libre) tendría a 34 congresistas; sin embargo, este resultado es fluctuante, ya que el conteo continúa. Gustavo Maldonado, con 29,668 votos, y Kritza Pérez, con 28,796 votos, estarían formando parte del Congreso Nacional.
Lucy Michell Guerrero Paz figura entre las candidatas con mayor respaldo en el conteo preliminar, al sumar 28,693 votos, seguida muy de cerca por Hugo Rolando Noé Pino, quien registra 28,587 marcas. Ambos nombres aparecen entre los más votados conforme avanza la divulgación de resultados.
También se encuentra Clara Marisabel López Pérez, con 28,159 votos, junto a Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano, que contabiliza 23,025. Estas cifras los colocan, de momento, dentro del grupo con mayores posibilidades de alcanzar un curul.
Edgardo Antonio Casaña Mejía, con 21,552 votos, y Luz Angélica Smith Mejía, con 20,356, también aparecen favorecidos en el conteo preliminar, posicionándose por encima de la barrera de los 20 mil votos y destacando entre los nombres que estarían logrando un puesto en el Congreso Nacional.
Sergio Arturo Castellanos Perdomo, con 19,676 votos, y Germán Oswaldo Altamirano Díaz, con 19,589.
Ángel David Sandoval Cerrato, con 17,068, y Marcos Ramiro Lobo Rosales, con 16,889.
Ronald Edgardo Panchame Urquía acumula 12,598 votos, mientras que Felipe Tomás Ponce Isaula registra 12,377. Este par se mantiene con una diferencia estrecha entre ambos, dentro del grupo medio del conteo actual.
También aparecen Selvin Octavio Morales Bonilla, con 12,280 votos, y Ryna Marisol Vásquez Sánchez, con 12,158.
Enrique Alejandro Matute Díaz reporta 11,237 votos en el conteo preliminar, acompañado de Javier Adolfo Miralda Villalobos, quien suma 10,241.
Oscar Ariel Montoya Rodezno, con 10,293 votos, y Marco Aurelio Maradiaga Molina, con 9,042.
Isis Carolina Cuéllar Erazo aparece en el registro preliminar con 8,739 votos, Luis Enrique Ortega Sánchez, quien contabiliza 8,629 sufragios.
Nidia Gissela Castillo Fúnez, con 7,757 votos, junto a Eduardo José Elvir Ferrufino, quien suma 6,700 marcas. En la lista también se encuentran Mario Amílcar Portillo Contreras, quien registra 5,242 votos, mientras que Bayron Eduardo Banegas Mejía acumula 3,373.