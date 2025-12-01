  1. Inicio
Los candidatos más votados en Francisco Morazán: este es el panorama preliminar

Ellos son los candidatos de Francisco Morazán con el avance de un 57% de las actas que ya se perfilan como los aspirantes con mayor respaldo ciudadano

  • 01 de diciembre de 2025 a las 17:32
El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó este lunes 1 de diciembre los resultados preliminares de la elección de diputados en el departamento de Francisco Morazán, donde el procesamiento de actas alcanza un 57.03%, (información actualizada por el CNE hasta las 4:00 de la tarde).

 Foto: redes sociales
Francisco Morazán, el departamento con mayor peso político del país y que aporta 23 curules al Congreso Nacional, muestra una tendencia marcada entre los candidatos más votados, encabezada por aspirantes del Partido Nacional.

 Foto: EL HERALDO
El más votado es Kilvett Bertrand del Partido Nacional, con 60,072 votos, quien también lideró la votación en los comicios primarios del 9 de marzo.

 Foto: redes sociales
Le sigue Arnold Burgos, nacionalista, con 57,482 votos. Burgos es periodista con 16 años de experiencia en cobertura de calle.

 Foto: EL HERALDO
En tercera posición aparece Adolfo Raquel Pineda, nacionalista, con 56,682 votos, propietario de Fito’s, un restaurante conocido por su oferta de comida rápida y platillos variados.

 Foto: redes sociales
Con 55,869 votos, Lissi Marcela Matute, del Partido Nacional, figura entre las más respaldadas del partido. Es odontóloga y cuenta con trayectoria en la administración pública.

 Foto: redes sociales
Johana Bermúdez, también nacionalista, suma 54,811 votos. Es doctora de profesión y una de las figuras más conservadoras dentro del Partido Nacional en el Congreso Nacional.

 Foto: redes sociales
Con 54,547 votos, Sara Estrada Zavala, del Partido Nacional, debuta como candidata. Es abogada y periodista.

 Foto: redes sociales
Iroshka Elvir, del Partido Liberal, contabiliza 53,100 votos. Es actual diputada por el Congreso Nacional y esposa del candidato presidencial, Salvador Nasralla.

 Foto: EL HERALDO
Especialista en planificación estratégica y gestión de la administración pública, María José Sosa, nacionalista, acumula 53,860 votos.

 Foto: redes sociales
Sarai Pamela Espinal, liberal, cuenta 51,906 marcas. Es periodista de profesión con amplia trayectoria.

 Foto: EL HERALDO
Edgardo Rashid Mejía, también de las filas liberales, contabiliza 50,942 votos, se presenta como un opositor a la corrupción y defensor de la independencia política

 Foto: EL HERALDOD
Técnico, profesor, médico, exmundialista de la Selección de Honduras en España 1982, Salomón Nazar, se posiciona con 47,479 votos.

 Foto: EL HERALDO
Jhosy Saddam Toscano, liberal, cuenta con 45,688 marcas.

 Foto: EL HERALDO
Alia Kafaty, también liberal, busca un curul con 44,773 votos.

 Foto: EL HERALDO
