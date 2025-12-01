Los candidatos más votados en Francisco Morazán: este es el panorama preliminar

El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó este lunes 1 de diciembre los resultados preliminares de la elección de diputados en el departamento de Francisco Morazán, donde el procesamiento de actas alcanza un 57.03%, (información actualizada por el CNE hasta las 4:00 de la tarde).
Francisco Morazán, el departamento con mayor peso político del país y que aporta 23 curules al Congreso Nacional, muestra una tendencia marcada entre los candidatos más votados, encabezada por aspirantes del Partido Nacional.
El más votado es Kilvett Bertrand del Partido Nacional, con 60,072 votos, quien también lideró la votación en los comicios primarios del 9 de marzo.
Le sigue Arnold Burgos, nacionalista, con 57,482 votos. Burgos es periodista con 16 años de experiencia en cobertura de calle.
En tercera posición aparece Adolfo Raquel Pineda, nacionalista, con 56,682 votos, propietario de Fito’s, un restaurante conocido por su oferta de comida rápida y platillos variados.
Con 55,869 votos, Lissi Marcela Matute, del Partido Nacional, figura entre las más respaldadas del partido. Es odontóloga y cuenta con trayectoria en la administración pública.
Johana Bermúdez, también nacionalista, suma 54,811 votos. Es doctora de profesión y una de las figuras más conservadoras dentro del Partido Nacional en el Congreso Nacional.
Con 54,547 votos, Sara Estrada Zavala, del Partido Nacional, debuta como candidata. Es abogada y periodista.
Iroshka Elvir, del Partido Liberal, contabiliza 53,100 votos. Es actual diputada por el Congreso Nacional y esposa del candidato presidencial, Salvador Nasralla.
Especialista en planificación estratégica y gestión de la administración pública, María José Sosa, nacionalista, acumula 53,860 votos.
Sarai Pamela Espinal, liberal, cuenta 51,906 marcas. Es periodista de profesión con amplia trayectoria.
Edgardo Rashid Mejía, también de las filas liberales, contabiliza 50,942 votos, se presenta como un opositor a la corrupción y defensor de la independencia política
Técnico, profesor, médico, exmundialista de la Selección de Honduras en España 1982, Salomón Nazar, se posiciona con 47,479 votos.
Jhosy Saddam Toscano, liberal, cuenta con 45,688 marcas.
Alia Kafaty, también liberal, busca un curul con 44,773 votos.