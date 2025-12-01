  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre

Salvador aseguró que tiene "casi cuatro años" de no ver al expresidente de Libre, Manuel Zelaya Rosales, con quien había rumores de reunión

  • 01 de diciembre de 2025 a las 17:23
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
1 de 10

El candidato del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, reapareció este lunes -1 de diciembre- ante los medios de comunicación, tras cancelar una conferencia de prensa que estaba programada para la 1:00 de la tarde, para hablar sobre el avance del proceso electoral, luego de que el CNE, a través de su página web, divulgara una segunda actualización de resultados que lo colocaban más cerca de Nasry Asfura en la contienda por la presidencia de Honduras.

Foto: David Romero| EL HERALDO
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
2 de 10

La suspensión de la conferencia provocó múltiples rumores sobre la razón, entre ellos, posibles negociaciones con el oficialismo Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: David Romero| EL HERALDO
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
3 de 10

Nasralla no había aparecido a dar declaraciones públicas durante toda la tarde, hecho que incrementó las dudas sobre la posible alianza.

Foto: David Romero| EL HERALDO
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
4 de 10

No obstante, pasadas las 5:00 de la tarde, Nasralla reapareció y negó cualquier tipo de alianza con otro partido.

Foto: David Romero| EL HERALDO
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
5 de 10

"Con el único que me he reunido es con Yani Rosenthal, porque es de mi partido, el expresidente. Me he reunido solo con la gente de mi partido", aseguró.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
6 de 10

Señaló que “la última vez que lo vi a ‘Mel’ Zelaya (coordinador de Libre) fue en febrero de 2022, hace casi cuatro años”.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
7 de 10

Nasralla "me encontré con Jimmy Morales (observador electoral) ayer por la universidad, pero yo no me he reunido, así que me hayan dicho, no".

 Foto: David Romero| EL HERALDO
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
8 de 10

Nasralla también se refirió a los resultados electorales, aseguró que, según sus proyecciones, encabeza con una ligera mayoría.

Foto: David Romero| EL HERALDO
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
9 de 10

Cabe destacar que, la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), no actualiza los resultados desde después del mediodía de este lunes 1 de diciembre.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre
10 de 10

No obstante, de acuerdo con el último reporte oficial, era el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, quien llevaba la ventaja. Nasralla solo se ubica 515 votos por debajo.

Foto: David Romero| EL HERALDO
Cargar más fotos