“No veo a ‘Mel’ desde febrero de 2022”: Salvador Nasralla niega reuniones con Libre

El candidato del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, reapareció este lunes -1 de diciembre- ante los medios de comunicación, tras cancelar una conferencia de prensa que estaba programada para la 1:00 de la tarde, para hablar sobre el avance del proceso electoral, luego de que el CNE, a través de su página web, divulgara una segunda actualización de resultados que lo colocaban más cerca de Nasry Asfura en la contienda por la presidencia de Honduras.