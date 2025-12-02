CNE reconoce fallas técnicas en divulgación de actas; exige solución a empresa contratada

Tegucigalpa, Honduras.-​​El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este martes que el portal contratado para divulgar la información estadística y las actas de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) enfrentó problemas técnicos durante la jornada del 1 de diciembre.

A través de un comunicado, reveló que la empresa encargada reportó en la madrugada de este 2 de diciembre que aún existen paquetes de actas transmitidas la noche de la elección pendientes de procesamiento.

Ante esta situación, el CNE requirió informes tanto a la compañía responsable como al servicio de auditoría externa, y demandó a la empresa ASD SAS una solución técnica urgente que permita garantizar el acceso completo y permanente de la ciudadanía a los datos electorales.