CNE reconoce fallas técnicas en divulgación de actas; exige solución a empresa contratada

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este martes que el portal contratado para divulgar la información estadística y las actas de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) enfrentó problemas técnicos durante la jornada del 1 de diciembre.
A través de un comunicado, reveló que la empresa encargada reportó en la madrugada de este 2 de diciembre que aún existen paquetes de actas transmitidas la noche de la elección pendientes de procesamiento.
Ante esta situación, el CNE requirió informes tanto a la compañía responsable como al servicio de auditoría externa, y demandó a la empresa ASD SAS una solución técnica urgente que permita garantizar el acceso completo y permanente de la ciudadanía a los datos electorales.
Como medida temporal, la institución habilitó un acceso público en un ambiente controlado para que medios de comunicación y partidos políticos puedan dar seguimiento en tiempo real al procesamiento de la información. El ente electoral anunció que enviará comunicaciones específicas con los detalles de este mecanismo.
El CNE explicó que la reanudación de la divulgación del escrutinio incluirá las actas transmitidas al TREP que aún no han sido procesadas, así como las que entran en los denominados procesos de contingencia 1 y 2, mismas que no pudieron ser transmitidas o procesadas por las JRV el domingo 30 de noviembre.
Finalmente, el organismo reiteró que la divulgación de resultados es de un carácter informativo, mientras continúa la labor técnica y jurídica para concluir la declaratoria dentro del plazo establecido por la Ley Electoral.