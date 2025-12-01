Catastrófica derrota hunde a Libre y debilita su peso político

<b>Tegucigalpa, Honduras.</b> Aunque los datos de los comicios generales del domingo 30 de noviembre aún son preliminares, las tendencias muestran que el partido Libertad y Refundación (Libre) sufrió uno de sus mas grandes reveses en su caudal político y en el número de diputados.Para el abogado y analista Juan Carlos Barrientos, los electores se desencantaron de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/reacciones-libre-tras-derrota-elecciones-honduras-2025-JL28456087" target="_blank">Libertad y Refundación</a> y le dieron la espalda porque es un partido de “mentirosos, que resultaron peor que los nacionalistas de<b> Juan Orlando Hernández</b>; más ladrones, más corruptos, se emborracharon de poder y creyeron que iban a estar como (Daniel) Ortega, 30 años en el poder, y ese tipo de cosas a la larga hacen daño”.De acuerdo con Barrientos, los políticos deben entender que la vida da vueltas y que al llegar a los cargos, otorgados por el voto ciudadano, deben tener una voluntad de servicio.Barrientos recalcó que el domingo pasado <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/tito-asfura-encabeza-resultados-preliminares-primer-corte-elecciones-honduras-2025-DK28447242">el pueblo demostró que está harto y hastiado de los malos gobiernos</a>, así como de la gente "mentirosa" que se enriquece en cargos de elección popular.“Así como la gente salió en masa a votar en contra de Juan Orlando, así salió a votar en contra de Xiomara y todo ese grupo de izquierda pro Venezuela, pro Cuba. La gente no quiere comunismo en este país”, analizó.