Salvador Nasralla: "No tengo ninguna relación con el partido Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial Salvador Nasralla negó cualquier vínculo con el partido Libertad y Refundación (Libre) y aseguró que no es responsable de que sectores externos expresen respaldo a su figura, al tiempo que reconoció divisiones internas en el Partido Liberal asociadas, según dijo, a intereses particulares.

"No tengo ninguna relación con el partido Libre. Ya me engañaron dos veces. Bueno, pero eso es cosa de ellos. Si ellos dicen que están a favor mío, es porque están a favor mío. No es culpa mía que estén a favor", manifestó Nasralla al referirse a los señalamientos sobre una supuesta cercanía política.

El presidenciable sostuvo que su respaldo ciudadano no es reciente. "Así están a favor mío 3 millones de personas desde hace 15 años", afirmó, y rechazó asumir responsabilidad por apoyos que no ha solicitado.