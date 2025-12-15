Salvador Nasralla: "No tengo ninguna relación con el partido Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial Salvador Nasralla negó cualquier vínculo con el partido Libertad y Refundación (Libre) y aseguró que no es responsable de que sectores externos expresen respaldo a su figura, al tiempo que reconoció divisiones internas en el Partido Liberal asociadas, según dijo, a intereses particulares.
"No tengo ninguna relación con el partido Libre. Ya me engañaron dos veces. Bueno, pero eso es cosa de ellos. Si ellos dicen que están a favor mío, es porque están a favor mío. No es culpa mía que estén a favor", manifestó Nasralla al referirse a los señalamientos sobre una supuesta cercanía política.
El presidenciable sostuvo que su respaldo ciudadano no es reciente. "Así están a favor mío 3 millones de personas desde hace 15 años", afirmó, y rechazó asumir responsabilidad por apoyos que no ha solicitado.
Nasralla indicó que las decisiones sobre el rumbo del Partido Liberal corresponden al Consejo Central Ejecutivo. "Los del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal tomen la decisión de lo que se va a hacer", expresó, en un contexto que calificó como una lucha contra el crimen organizado.
El aspirante presidencial reconoció que existen tensiones dentro del liberalismo, aunque rechazó que se trate de una división estructural. "Lo que hay son intereses de personas que tienen candidatos al Parlacen y que son autoridades del partido", puntualizó.
Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos internos por el papel asumido por la diputada y esposa del candidato, Iroshka Elvir, quien ha hecho llamados a manifestaciones. Dirigentes del Partido Liberal han advertido que esa vocería representa un desvío del rumbo institucional y una cercanía con la narrativa política de Libre.