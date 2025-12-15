'Mel' Zelaya convoca movilizaciones de colectivos hacia el CLE, en medio de tensión electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel “Mel” Zelaya, convocó este lunes a la militancia a una movilización para exigir el conteo voto por voto de las elecciones generales. Zelaya llamó a sus bases a concentrarse a las 5:00 de la tarde en los alrededores del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, como parte de las acciones de presión hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El tuit de Zelaya coincidió con un posteo de la diputada liberal, Iroshka Elvir, quien también hizo un llamado a participar "por la democracia de nuestro país" y aseguró que la movilización busca respeto a la ley y a la voluntad popular. Ambas movilizaciones convocadas para las 5 de la tarde de este lunes. "Exigimos que se respete la ley y la voluntad de los hondureños: voto por voto para tener certidumbre de los resultados electorales", expresó. La diputada afirmó que el partido tiene confianza en el resultado de los comicios. "Nosotros tenemos los votos, sabemos que ganamos la elección, y no vamos a abandonar la esperanza del pueblo que nos apoyó", señaló en su convocatoria.

Cabe recordar que, Elvir realizó una primera convocatoria el pasado sábado. Inicialmente, el punto de reunión era frente al hotel Plaza Juan Carlos, donde está laborando el CNE. No obstante, hace algunas horas, cambió las condiciones de la convocatoria. Ahora, el punto de reunión es frente al portón del Instituto de Formación Profesional (Infop), a partir de las 5:00 p.m., coincidiendo con el llamado de Libre. La similitud en el llamado de ambos partidos ocasionó rumores sobre una posible alianza, sin embargo, la diputada aclaró que “yo estoy convocando como hondureña, no tengo ningún acuerdo con Libre, nuestra alianza es con el pueblo”. ‘Mel’ Zelaya, en cambio, convocó a los colectivos y organismos de base de Libre a movilizarse “pacífica y firmemente” hacia el INFOP, en respaldo al alcalde capitalino Jorge Aldana y a la candidata presidencial Rixi Moncada. “El llamado es a exigir al CNE que apruebe de inmediato la impugnación de las 19,167 actas presidenciales del TREP”, manifestó Zelaya, quien reiteró su demanda de abrir las urnas y realizar un recuento total.