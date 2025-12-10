Colectivos de Libre se atrincheran frente al Infop exigiendo conteo de voto por voto

Tegucigalpa, Honduras.- En la lucha por seguir en el poder, el Partido Libertad y Refundación (Libre), mediante sus colectivos, se han atrincherado frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), lugar en el que se llevará a cabo el escrutinio especial de votos.
Bastó con un mensaje colgado en la red social X, por parte del coordinador general de Libre, Manuel "Mel" Zelaya, ordenándoles a que se movilizaran, para que un nutrido grupo de simpatizantes de este instituto político se hicieran presentes frente al Infop.
"Los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela deben movilizarse de inmediato al Infop. Nuestra candidata Rixi Moncada y el Partido Libre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios", escribió "Mel".
El exmandatario y mandamás en Libre , aseguró en su X: "Jorge Aldana ganó las elecciones y está con las actas en mano exigiendo el conteo de acta por acta y voto por voto. El código fuente del TREP fue violado y está en marcha un golpe electoral. Exigimos cárcel para los violadores y sus beneficiarios", exigió.
El llamado lo hizo a las 5:00 de la tarde del martes y minutos después, los denominados colectivos ya habían abarrotado las afueras del Infop, donde funciona el Centro Logístico Electoral (CLE).
Aldana en una carpa
Otro de los líderes de Libre que se apostó frente al Infop, en la zona de Miraflores, en la capital de la República, fue el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana.
El actual edil y que corre por la reelección, manifestó que llegó hasta allí, para "hacer valer el voto del pueblo, el voto de los jóvenes que por primera vez fueron a una urna a ejercer el sufragio. Jóvenes, no les vamos a fallar y vamos a defender cada uno de sus votos".
En su estrategia de batalla electoral, el equipo que acompaña a Aldana armó una carpa provisional para que él durmiera y pasara la noche, mientras sus seguidores hacían guardia en el portón del Infop.
Los colectivos permanecen apostados en el mismo lugar donde, posiblemente mañana, inicie el escrutinio especial de las actas de cierre que fueron reportadas con inconsistencias, para los tres niveles electivos: presidencial, diputaciones y corporaciones municipales.
La intención de la dirigencia de Libre es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga el conteo de acta por acta y voto por voto.
Maniobra de Mel"
Pero las últimas apariciones de "Mel" no sólo han sido para llamar a sus colectivos a expresarse en las calles, siempre en X, aprovechó la oportunidad para "revolver el avispero" y causar cierta confusión en la ciudadanía.
En su más reciente posteó en X: "He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información, porque según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta, quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum", aseveró.
Sin embargo, en la misma publicación criticó que "el terrorismo electoral fue impuesto a través de un TREP manipulado, tal como quedó evidenciado en los 26 audios que revelan el golpe electoral en marcha. Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas", contradiciendo lo expresado sobre el gane de Salvador Nasralla.
Para el expresidenciable y analista político, Olban Valladares, ese accionar de "Mel" Zelaya, no es más que querer generar una nueva crisis, sabiendo que Libre ya está perdido.
“Con ´Mel´ Zelaya hay que dormir con un ojo cerrado y otro abierto, porque él no da puntada sin hilo. Es un esfuerzo más de él por desestabilizar. Después de que han pasado semanas hablando de fraude, ahora de repente sale dando un ganador, cuando el CNE no ha dado un resultado oficial. Yo más bien creo que está tratando de echarlos a pelear; allá ellos, los dos partidos si caen de tontos”, alertó Valladares.
De acuerdo con el criterio de Olban Valladares, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL), deberían de estar “concertando para ver cómo conforman un gobierno con técnicos y no con políticos, y sin Secretarías inventadas para sostener activistas, como las de este gobierno que creó puestos para satisfacer funcionarios que fueron más activistas que profesionales".