Colectivos de Libre se atrincheran frente al Infop exigiendo conteo de voto por voto

Tegucigalpa, Honduras.- En la lucha por seguir en el poder, el Partido Libertad y Refundación (Libre), mediante sus colectivos, se han atrincherado frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), lugar en el que se llevará a cabo el escrutinio especial de votos.

Bastó con un mensaje colgado en la red social X, por parte del coordinador general de Libre, Manuel "Mel" Zelaya, ordenándoles a que se movilizaran, para que un nutrido grupo de simpatizantes de este instituto político se hicieran presentes frente al Infop. "Los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela deben movilizarse de inmediato al Infop. Nuestra candidata Rixi Moncada y el Partido Libre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios", escribió "Mel".

El exmandatario y mandamás en Libre , aseguró en su X: "Jorge Aldana ganó las elecciones y está con las actas en mano exigiendo el conteo de acta por acta y voto por voto. El código fuente del TREP fue violado y está en marcha un golpe electoral. Exigimos cárcel para los violadores y sus beneficiarios", exigió.

El llamado lo hizo a las 5:00 de la tarde del martes y minutos después, los denominados colectivos ya habían abarrotado las afueras del Infop, donde funciona el Centro Logístico Electoral (CLE).

Aldana en una carpa

Otro de los líderes de Libre que se apostó frente al Infop, en la zona de Miraflores, en la capital de la República, fue el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana.

El actual edil y que corre por la reelección, manifestó que llegó hasta allí, para "hacer valer el voto del pueblo, el voto de los jóvenes que por primera vez fueron a una urna a ejercer el sufragio. Jóvenes, no les vamos a fallar y vamos a defender cada uno de sus votos". En su estrategia de batalla electoral, el equipo que acompaña a Aldana armó una carpa provisional para que él durmiera y pasara la noche, mientras sus seguidores hacían guardia en el portón del Infop. Los colectivos permanecen apostados en el mismo lugar donde, posiblemente mañana, inicie el escrutinio especial de las actas de cierre que fueron reportadas con inconsistencias, para los tres niveles electivos: presidencial, diputaciones y corporaciones municipales.

La intención de la dirigencia de Libre es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga el conteo de acta por acta y voto por voto.

Maniobra de Mel"