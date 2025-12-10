"PL no se presten al juego de Mel Zelaya, lo único que busca es incendiar el país": Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que Manuel Zelaya Rosales reconociera la derrota de Rixi Moncada en las urnas y diera su respaldo a Salvador Nasralla, el candidato Liberal que se disputa la presidencia con Nasry Asfura del Partido Nacional, el jefe de bancada de este partido hizo un llamado a los liberales. "Esperamos que los hermanos del Partido Liberal no se presten al juego de Mel Zelaya. Porque lo único que él busca es incendiar el país, provocar ingobernabilidad y negociar impunidad para los suyos. Y el Partido Nacional no va a negociar impunidad con nadie", posteó Tomás Zambrano, quien según los resultados preliminares de las elecciones fue reelecto como congresista. Zambrano recriminó que Zelaya "era el verdadero destructor de la democracia de Honduras, el verdadero destructor de la verdad".

"Pero no es usted, expresidente Zelaya, quien va a decidir quién será el próximo presidente. Eso lo decidió el pueblo hondureño el 30 de noviembre, votando masivamente y respaldando a Tito Asfura", dijo Zambrano. Hizo un llamado a los "hermanos del Partido Liberal, para que no se presten al juego de Mel; lo único que quiere es meterle fuego al país".

"Lo que quiere es ingobernabilidad y lo que quiere es negociar impunidad para los suyos", dijo Zambrano, advirtiendo que el Partido Nacional no va a negociar impunidad y que deben entregar el poder el 27 de enero. También se refirió a la postura de Libre de querer anular las elecciones generales del 3 de noviembre: "Querer anular la elección es beneficiar a la familia, y Honduras habló claro: Libre nunca más, no los quiere ver en el poder".

Mensaje de Mel